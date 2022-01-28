PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ben yapmadım Miki yaptı!

Merkez Bankası ayda bir toplanıp politika faiz kararını açıklar. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik” diye açıklama yaptı geçen hafta içi… Bu saatten sonra neden toplantı yapacakları hâlâ muamma…

Nitekim “TCMB bağımsızlığı diyeceksiniz yok öyle bir şey…” de demişti. Ha Merkez Bankası başkanı ha Merkez Mahallesi muhtarı konuşmuş…

İlla birini dinleyeceksem muhtarı tercih ederim. Hiç değilse yanlış yönlendirmez, insanların gözlerinin içine baka baka gerçekleri değiştirip dile getirmez.

★★★

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının açıklandığı akşama dair “20 Aralık'ta TCMB tek kuruş satmadı!” açıklamasını yaptı.

“Kuruş” Türk Lirası'nın küçüğü değil mi? Gidip de kendi bastığı para birimini satacak hali yok herhalde… Haliyle doğru söyledi. Başı ağrımaz yalan söylemedim dese…

★★★

Tabii “tek sent satmadı” dese daha iyi olacaktı. Derdimiz döviz satılmadıysa o gece, Merkez Bankası'nın rezervi neden 20 milyar dolar azaldı?

Peki, kim sattı? Kamu bankaları… Nereden buldular satacakları doları? Adres Merkez Bankası… Tam bir “ben yapmadım Miki yaptı” savunması…

★★★

Kavcıoğlu'nun açıklamaları arasında “yerinde hedefli ve ucuz finansmanı sağlayarak, üretimi, istihdamı ve yatırımı destekleyecek ve istihdamı artıracağız” da var.

Finansmanı nasıl sağlar Merkez Bankası? Para basar… Kredi genişlemesi yapar. Bu durum enflasyona yansır paranın değeri kaçar.

★★★

Dışarıda fırtına var, kapa kapıyı, camı kendi yağınla kavrul politikası… Yabancıya kapıyı açma! İçeridekini sıkıştırırız nasıl olsa…

Yürümez güzel kardeşim… Senin tasarrufun yok… Çeviremediğin her borç seni bu ortamda daha da sıkıştıracak, düşürdüğün her faiz seni daha da zorlayacak…

★★★

Esas enteresanı “Liradaki değer kaybının faiz indirimiyle ilgisi yok” demesi… Neyle alakalı? Yine mi Miki yaptı?

Nitekim piyasada faizler yüzde 23'lerde… Faiz indirimini kim takıyor? Bankalar… Neden? O faizden borç alıp devlete satıyorlar. Risk almadan temiz para kazanıyorlar.

Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular? Enflasyon düşmesin diye mi? Güncelledikleri enflasyon tahminlerini söylemeyi kendime hakaret addederim.

★★★

Son soru Sözcü'den geldi. Bilançosu 70 milyar TL zararda gözüken Merkez Bankası'nın, 2021'in son gününde nereden geldiği anlaşılamayan 130 milyar TL'lik kâr yazıldığını ve böylece bilançosunu 60 milyar TL artıya geçirilmesini sordu.

Tabii ki cevap veremedi. Biz şeffafız deyip eveledi geveledi… Sahi Hazine ve Maliye Bakanı'nın bile ciddiye almadığı bir kurumdan ne bekleniyor ki? Ortada bir yanlışlık varsa onu yapan da zaten Miki!