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Enflasyonda kampanya!

Belli ki İstatistik Kurumu bahar aylarına girerken indirim kampanyası yaptı. Mart ayı enflasyonunu sadece yüzde 5.46 olarak açıkladı. Piyasada daha azını hiçbir yerde bulamazsın. Kaçmaz bu fırsat…

Bu fiyatları nereden topladıklarını açıklasalar, oranın önünde bırak yağ, ekmek kuyruklarını, insanlar enginlere sığmaz taşarlar… Her şeye her hafta zam gelen memlekette bir enflasyon devamlı indirimde…

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Ya ne yapacaktı? Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önce “Enflasyon ocak ayında pik yapar” demiş sonrasında “Enflasyon nisanda yüzde 50'nin altında zirveyi görür” diye tahminini güncellemişti.

Neye göre, nasıl böyle bir hesabı yaptı? Bak onu hiç açıklamadı. Tabii ki yine yanıldı. Başka bir ihtimal var mı? Sahi kaç açıklandı? Yüzde 61.14…

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Yüksek açıklayıp Nebati'yi daha da mı üzseydi? Koskoca bakan gerçeklere ne kadar uzak mı dedirtseydi? Sonuçta rakamların bir öneminin kalmadığı ülkede formalite yerine getiriliyor. Fazlası değil!

Yoksa sadece motorine mart ayında yüzde 37'lik zam yapıldığı bir ortamda gidip de yüzde 5'lik enflasyona kim inanır? Ete, süte, şekere hatta muhabbete bile zam geldi.

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Düşüşte olanlar da var. İnanmayacaksınız ama domates TÜİK'e göre artık daha ucuz! Evet evet, kendisinin fiyatı önceki aya göre yüzde 9.91 aşağıda…

Ama olmuyor ki böyle açık açık küfür etmek? Onlar da emir kulu… Kendinize gelin lütfen… Zaten bu masallara iki-üç yıl evvel inanan çıkıyordu da bu saatten sonra meczup gözüyle bakarlar inanana…

Zira “Dünyada da enflasyon yükseliyor” deyip bizdeki yüzde 61'in normal olduğunu açıklamak mümkün değil…

Nitekim, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Japonya‘yı topla üzerine İsveç, Norveç, Kore, Avustralya'yı koy… Kaçta? Yüzde 55.40'da… Daha 6 puana yakın yerimiz var. O ülkeyi de size bıraktım… Siz ekleyin ve yüksek dedikleri neymiş anlayın…

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İşin enteresan tarafı hâlâ işletmeleri suçluyorlar. Güzel kardeşim üretici enflasyonu yüzde 114.97 çıktı. Bildiğin zarar ediyorlar. Enflasyon son 27 yılın en yükseğindeyken neyin fırsatçılığı?

Herhalde üreten de zararına satış yapmayacak. Maliyeti artıyorsa sevabına mı satacak? O da zam yapacak. Tüketicinin fiyatları daha da artacak!

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Üretici fiyatları neredeyse 1.5 yıldır tüketici fiyatlarının çok üzerinde çıkıyor. Normal şartlarda üreticinin çoktan batması gerekiyor. Ya da onlar da zam yapıyor ama TÜİK açıklayamıyor.

Ya da ben tüketici fiyatlarını daha kolay manipüle edebiliyorum, üreticinin girdisi çıktısı belli, o daha zor oluyor diyorsan… Arada yüzde 53.83'lük fark varken sağ sola zabıta yollayıp kimseye kabahat bulmayacaksın.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirilirse enflasyonun ineceği tezi dikkat ederseniz tamamen eridi, bitti… Yüz yılı aşkın bir süreçte, üniversitelerin ekonomi bölümlerinde tersi anlatıldığı halde, iddia ediyordu nedense…

O zaman ne yapmalı? Hiçbir şey… Artık ne yersen ye…