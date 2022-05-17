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Ne krizi? Ahlat’a bakan köşkleri!

Türkiye ekonomisi ciddi anlamda kriz ile boğuşurken herhangi bir tasarruf önlemi duyan oldu mu yönetimden? Yok tabii ki de…

İşte size ekonomisi pamuk ipliğine bağlı insanları işsiz, aç, fakir ancak itibardan tasarruf etmeyenlerin gösterişli ülkesi Türkiye…

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Dünyanın yönetildiği Beyaz Saray, yüzme havuzundan bahçesine kadar hepsini içine al, hesapla… Külliye'nin altıda biri büyüklüğünde… Sadece bir tane olsa iyi yine…

Marmaris'te yazlık saray… İtiraz edenlere soruyorum, Suriyelilerle, Afganlarla birlikte halk plajında mı girsin denize?

Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü… Beykoz Kasrı…

Lüks otomobilleri, özel jetleri… Korumaları, şoförleri, aşçıları, bahçıvanları… Altın varaklı, deri koltuklu makam odaları, üç-beş maaşlı danışmanları…

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Yeter mi? Belli ki yetmedi! Kışlık Ahlat Köşkü'nün yanına 9 tane de bakan konutu yapılacak. Konut dedikleri “köşk” bu arada… Ev alma komşu al prensibini uygulanacak. Bakanları da kendi seçtiğine göre ortam oldukça eğlenceli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yapılacak 183 okulun 114'ünü kaynak yetersizliği nedeniyle iptal etti ama şimdi tek başına canı mı sıkılsın orada! Hem okuyup da ne olacaklar bu ortamda?

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Halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor. Millet iş beğenmiyor! En büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı… Sonuç? Acı reçete ile sürüm sürüm sürünme…

Dolar yükseliyor, borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyor biz nelerle uğraşıyoruz diyenlere “demek ki ekonomi kötü değilmiş bak” dedirten hiç beklemedikleri “bakan köşkleri” hamlesi geldi.

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Kendine mi yaptırıyor Allah aşkına? Milletin sarayları bunlar… Oy oranı hâlâ yüzde 30-35 arasında gidip geliyorsa 81 ilin tamamına birer külliye… Kısmet av köşkü ve bağ evine…

Hatta Türkiye kesmemişti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne beş dönüm araziye saray yapma teklifi gitmişti. Nitekim “Bu tür makamlar başka ülkelerin bakışını değiştirir” argümanı ile beni ikna etmişti.

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Ahlat'a yapılan köşkün özelliği neydi? Anayasa Mahkemesi, kıyı kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle “Kışlık Saray” projesine iptal kararı vermişti. Buna rağmen inşa edilmişti.

Yok yok o değil… Köşk değil adeta bir şifreydi… Hani, 1071'de Malazgirt'te… O zaman yapılacak köşk de olsun 1071 metrekare… Kimin aklına gelir ki? Yemişim Malazgirt'i deyip yapılacak olan bakan konutları bozacak mı bu sihri…

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İster ejder meyveli devekuşu yumurtası yer, ister beluga havyarı… Milletin hoşlanıyor işte… Sandığı görünce dayanamıyorlar, basıyorlar ampule…

İçinizi ferah tutun, vergilerimiz boşa gitmiyor! Dünya lideri olmamızı istemeyenler bakan köşklerini görünce bakalım bu sefer

ne diyecekler?