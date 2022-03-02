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Para hırsı zeytinliklere kıydı!

AKP kadar yeşil düşmanı parti olabilir mi? Ben dünyada pek görmedim örneğini… İktidara geldiklerinin ilk yılıydı… “Zeytinlikleri keselim” dediler… TBMM'ye gittiler. Yasayı geçiremediler.

Kafayı takmış bir kere… Yasa tekrar 2006'da TBMM'de… 2008'de, 2009'da, 2010'da 2013'te, 2014'te Meclis'te… Ihh olmadı…

Nitekim 2017'de bir tur daha getirildi, imzaya açıldı. Adı da “üretim reform paketi” gibi minnoş bir şeydi… Neyse ki yine geçmedi.

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Zeytinlik de zeytinlik… İlla kanunu çıkartacaklar. Ağaç kesmek yetmiyor, ormanın tamamını yakacaklar. Ancak öyle rahatlayacaklar!

Sonrasında karar almak için Meclis'e ihtiyaç kalmadı. Ne de olsa başkanlık sistemi hız demekti. Yasa geçti.

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Enerji Bakanlığı yönetmeliğe ek bir madde koyarak, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açtı. Bahane olarak maddeye “Elektrik ihtiyacının karşılanması” falan yazıldı.

Yıl olmuş 2022 kömür ile elektrik üretmek için termik santral kuracaksın he? Bu iş içinde milyonlarca ağacın kesilmesine doğanın katledilmesine onay vereceksin de mi? İflah olmazsınız!

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Biz de yeşili seviyoruz ama sadece dolardaki yeşili deyin bari insanları ahmak yerine koymayın. Bırakın bu işleri…

Şu an elektrik sıkıntısı olduğundan nefis hikaye de, sonrasında inşaata, talana, turizme, konuta kısacası ranta açılacağını da söylesene…

Şu şansa bakın ki zeytinliklerde yangın çıktı geçtiğimiz yaz… Bizde de yangın uçağı kalmamış iyi mi? Olanlar da çalışmıyormuş meğerse… Günlerce sönmedi, söndürülemedi işte…

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Zaten iktidarın aklı Ege'de… Fikri sahillerde… Sanıyorlar ki para sadece inşaatta, madende… Zaten kestiler ama yetmedi… Kalan zeytinlikleri de kesmek bütün dertleri…

Hesap da bilmiyorlar. Bir ton zeytinyağı 3.200 dolar… Bir ton mermer 500 dolar… Bir ton kömür 200 dolar… Zeytin her yıl ürün veriyor, maden bitiyor. Nihayetinde boş çukur kalıyor! Zeytin evladiyelik, maden günü kurtarıyor.

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Bir de alay eder gibi, “maden bittikten sonra eski haline getirilecek” dememişler mi? Zeytin ağaçlarımızın yaş ortalaması 150 yıl… Sayılı gün çabuk geçer ama sahi ne dikeceksin oraya?

Manisa Kırkağaç'ta 1.659 yıllık zeytin ağacı var. Geçen yıl 250 kilo zeytin verdi. Hala onu kesip yerine TOKİ Zeytin Çekirdeği Konutları dikmemeleri beni hayret ettirdi.

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Bari karar vermeden önce iki araştırma okuyun. Dünyada kıtlık yaşanacak diye bas bas bağırıyorlar. Bunlar üç beş yandaşının cebi dolacak diye doğanın içinden geçmeye devam ediyorlar. Görün bakalım o madenleri hangi firmalar açacaklar?

Artık sabah uyandığında ekmeğini kömüre banar, termik santrali içine çekersin. Yunanistan'dan gelecek zeytinleri beklersin! Tıkır tıkır parasını da ödersin. Utanmadan Türkiye büyüyor dersin!