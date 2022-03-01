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Rusya ekonomide Türkiye’yi örnek almalı!

İstatistik Kurumu'na göre Türkiye yüzde 11 büyüdü… 2021 yılında kişi başına gelir cari fiyatlarla 85.672 TL, ABD Doları cinsinden 9.539 olarak hesaplandı.

Tabii dolar 2021 yılı ortalaması 8.98'den hesaplanınca… Bugünkü kurdan hesaplamaya hiç kalkma, 6.208 dolar gibi bir rakam çıkıyor karşına… Tam 3.331 dolar fakirleşiyoruz bir anda…

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Sorun açıklanan verinin yalan ya da yanlış olmasında da değil… Sorun bu büyüme rakamlarının halkta karşılığı olmamasında… Büyürken bile fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak daralınca?

Büyümeye en büyük katkı iç tüketim ve ihracattan geldi. Parayı bankaya yatırınca enflasyon karşısında cücük kadar faiz alınca insanlar zamlardan etkilenmemek için harcadılar.

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Pandemi nedeniyle Çin'e verilen siparişlerinin bir kısmı bize kaydı. Dünya da parayı bol bulunca tüketimi artırdı. İhracatçılar ciddi anlamda kâr yazdı.

Maalesef 2022 yılında ne harcamalar devam edecek ne ihracat geçen yıl kadar iyi gidecek. Savaşın etkisi henüz tam olarak belli değil… Her hamle gidişatı değiştirebilir.

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Rusya her şeyi hesap etmiştir diyenlere ön koşulsuz Ukrayna ile masaya oturduğuna göre belli ki bu kadarını hesap etmemiş. Rus ekonomisinin çöküşe giden yolun daha çok başında… Bizi de fena etkileyecek yıl boyunca…

Kesin olan bir şey var ki, savaş hiçbir maddi yaptırım olmadan bile akıl almaz derecede maliyetlidir… Rusya gibi askeri bir tehdidi savaş alanında yenmeniz çok zordur.

Amerika ve Avrupa'nın savaş topuna girmeme nedeni budur. Zira sorunlu Rus ekonomisine saldırıp çökertmek sıradan bir hamle ile savaşı kazanmak demektir.

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Enteresan olarak Rusya'nın tüm dünyayı karşısına alıp, savaşa girerek çökerttiği ekonomiyi biz savaşa girmeden çökertmeyi başardık. Rusya'nın amacı buysa o kadar insanın ölümüne sebep olmadan bizi örnek alsaydı ya…

Rusya hızla sermaye kontrollerine gitti. Faizleri yüzde 20'ye çıkardı. Sahi neden böyle bir hamle yaptı? Türkiye'ye neden bakmadı? Bize de hep dış mihraklar saldırdı.

Kur Korumalı Ruble Mevduatı diye bir şey uydurup çaktırmadan el altından kamu bankaları marifetiyle dolar satsaydı. Bu şekilde ekonomisini şahlandırabilirdi. Yastık altı altınları isteyip Putin gözlerinden ışık saçsaydı. Güven verebilirdi.

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Maalesef Rus halkını daha da zor günler bekliyor. Bütün bunlar tek adam rejiminin sonuçları… Ukrayna ise savaş bittiği anda kuvvetle muhtemel Avrupa Birliği'ne dahil olacak. Para yağacak.

Oysa Rusya'nın kendini toparlaması savaş bugün bitse en az 4 yılı bulacak. Her geçen gün bu fatura daha da ağırlaşacak.

Bize dönersek açıklanan büyüme rakamları falan hikaye… Halkı zenginleştirmiyor. Kim büyüyor ona bakmak gerekiyor.