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Türk Lirası neden bu halde?

Savaş mavaş gelişen ülkelere yatırım yapanların pek umurunda değil… Brezilya'dan Kolombiya'ya, Güney Afrika'dan Mısır'a ciddi para giriyor bu piyasalara…

Bize ise çevrilen filmde çölde bahtsız bedevi rolü oynamak düşüyor. Ona müjde, buna müjde haberlerinin gazına gelip, sağa sola hava atarken hesap devamlı ülkeye kilitleniyor.

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Belli ki koca bir yıl böyle geçmez. Her müjdeye inanırsak ortada yönetilecek bir ekonomi kalmayacak. Acil sistemsel bir değişiklik gerek…

Nitekim kitap bize ne diyor? Sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir ekonomide hem kur hem de faiz uzun süre birlikte kontrol edilemez. Birini seçmeniz gerekiyor.

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Faizi kontrol ediyorlar mı? Evet! Zaten üzerine basa basa çok net bir biçimde söylüyorlar. Doları kontrol ediyorlar mı? Tabii ki… Bunlar başkanlık sistemi için beka meselesi… Dolar bir kez daha patlarsa çek fişi kapa dükkanı…

Öncelikli soru, peki bu kadar müdahaleye karşın Türk Lirası neden bu halde? Tahvil faizleri nasıl 28'lere zıpladı? Dolar niye hiç aşağı bakmadı?

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Öncelikli cevap yüksek enflasyon sebebiyle… Peki nereye kadar gidecek faiz ve dolar? Bu sorunun cevabı enflasyon kadar… Suni olarak sabit tutma çalışmaları sadece bu süreci ertelemeyi sağlar…

İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Durum öyle bir raddeye geldi ki bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı!

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu “Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar düzeyinde, bunun yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak” dedi… Yani hepi topu 20 milyar dolardan bahsetti…

Nitekim Merkez Bankası'nın görevi Bankacılık Kanunu'na göre enflasyonu şekillendirmektir. Nasıl? Para politikaları ile… Merkez Bankası'nın para politikası dışarıdan para istemeye döndüyse başka bir şey söylemeye gerek yok haliyle…

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İşin enteresan tarafı ekonominin kötülüğü hayallerimizin ötesinde… Öyle ki yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de “Yuvam” hesabından yararlanabilmesi kabul edildi.

Çok açık şekilde “Sıcak para gelsin de günü kurtaralım her şeyi ödemeye razıyım” anlamını taşıyor bu ifade…

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Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Nebati, Türkiye'yi temsil eder gibi değil turist gibi gidip geliyor para bulmaya Londra'ya… Kimse bir bardak su bile vermiyor yağmurlu havada… Neden acaba?

Burada sıra Berat Albayrak'a saygı duruşunda… Ta 3 yıl önceden bugünleri bile batırdı… Parasızlığımız, yabancıların yüzümüze bakmaması hep onun mirası…

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Dolar Türk Lirası karşısında değer kazanmasın, kendisi başarılı görünsün diye yurtdışında Türk Lirası'nın serbest piyasasını askıya aldı, SWAP işlemlerini kapadı. O gün başlayan kaçış hala devam ediyor.

Kolay kolay gelmezler güzel kardeşim, salak mı bunlar? O hilafsız inanalar bir bizden çıkar. İsterseniz çevrenizde deneyin… Konya'da çok gizli bir hangarda taramalı tüfekli uzay gemisi yapıyoruz 2023'de bitecek deyin…