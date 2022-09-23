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Üç vakte kadar patlar!

Merkez Bankası Başkanı'na “Diğer Merkez Bankaları faiz artırıyor” dediklerinde verdiği tarihi yanıt şu şekildeydi: “Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek!”

Tam bir yıl önce yine eylül ayı toplantısında Merkez Bankası politika faizlerini indirmeye başladı. Yüzde 19 olan faiz yüzde 12'ye kadar geri çekildi.

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Aynı süreç içerisinde İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon 4 katına, gerçek enflasyon 10 katına çıktı. Cari açık ikiye katladı. Dolar kuru 2.5 kat yükseldi. Sizce zaman bize ne dedi?

Yanlış kararların bedelini ülkeyi yönetenler ödemiyor ki! Biz ödüyoruz. Fakirleşiyoruz. Hayat kalitemizi düşürüyor, sefilleşiyoruz.

Daha iki gün önce New York'ta “ben ekonomistim” diyen ülkeyi yöneten, keşke o topraklarda ekonominin nasıl yönetildiği ile ilgili de bir gözlem yapsaydı.

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Amerikan Merkez Bankası Başkanı çıktı; “Ücret artışları enflasyon tarafından kemiriliyor. Bir işe yaramıyor. Ailenizin geliri en temel ihtiyaçlarınıza gidiyor. Çünkü fiyatlar artıyor ve sizi koruyacak bir şey yok. Ne olursa olsun işimizi yapacağız ve yapmamız gereken de fiyat istikrarını sağlamak” diye başladı…

“Enflasyondan kurtulmak için arz-talep dengesi sağlanmalı ve bunu ekonomiyi yavaşlatarak yapacağız. Ne kadar geç olursa o kadar daha zararlı olur” sözleriyle amacını açıkladı.

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Ya bizim Merkez Bankası? Hayatımızın içine ettin, geri ver artık kumandayı! Görevi kanunla belli, fiyat istikrarı… Keşke Türkiye'de de Amerika'da olduğu gibi kurum halkını düşünseydi.

Oysa kendisini koltuğa oturtan sistem onun önceliği… Geri dönülmez bir yola giren Merkez Bankası sanayi ve istihdam artışının devamı için faiz indiriliyormuş seçim öncesi… Ekonomiyi hızlandırmak amaçlı… Yani geçici bir refah sağlama bizimkisi…

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Son bir haftada borsanın büyük ve sağlam şirketleri borçlanmaya gitti. Şişecam, Türk Telekom ve birkaç tane daha… Borçlanmaların çoğu yüzde 30 faiz seviyesinden gerçekleşti.

Peki Merkez Bankası yüzde 12'ye indirdiği faizle kimi fonlayacak öyleyse? Ben bankaya gidince yüzde 12'yi geçtim, yüzde 20 ile kredi alabiliyor muyum?

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Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne hazine yönetimi, ne maliye, ne ekonomi yönetimi…

Sorun hepsi ve hiçbiri… Bu sorunlardan kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Eninde sonunda karşınıza çıkınca da sıvışamazsınız.

Merkez Bankası Başkanı bir açıdan haklı! Bombanın pimi çoktan çekildi. Bundan sonrası sadece zaman meselesi…