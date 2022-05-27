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Macun tüpten çıktı!

Ona oy verip 20 yıldır destekleyenler bile bekledi ki, “yiğidin hası, havanın pusunu” dağıtır. Macun tüpten çıktıysa, parti başkanı halkı ikna eder, inandırır, macunu tüpe yeniden sokar.

Ne umduk!

Ne bulduk!

Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri olarak; “kaçış planı” adını koyarak tüpten çıkmış macunu yeniden hatırlattı. İktidar partisi lideri Tayyip Erdoğan'ın oğlu ile kızının yönetiminde olduğu TÜRGEV ve ENSAR adlı iki vakfın, düzenli aralıklarla ABD'ye dolar gönderdiklerini; toplam 60 milyon doları geçen bu paranın da ABD'de kurulmuş ve yine iktidar partisi lideri yakınlarınca yönetilen TÜRKEN adlı bir vakfa aktarıldığını açıkladı.

Bekledik.

Umduk.

“İşte” diyecekler.

İsim, isim, firma, firma, kurum, kurum liste halinde açıklayacaklar. 60 milyon dolar “şu isimlerden, şu firmalardan, şu kurumlardan bağış olarak” toplandı. Evet dolarlar ABD'ye aktarıldı ama “kaçmak için değil” orada okuyan başarılı yardıma muhtaç Türk öğrencilere burs olarak verildi.

İşte liste…

İşte öğrenciler…

★★★

İşte Emirhan!

Babası Bayrampaşa Belediyesi'nde memur, annesi ev kadını olan Emirhan Kurtuluş, Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi, “yapay zeka” üretti. Beyindeki bir ölümcül tümörü kazıyıp hastayı kurtarmak isteyen beyin cerrahı doktora “ameliyatı kusursuz yapması için” yol gösteriyor. Emirhan'ın bu buluşu; ABD'de düzenlenen “Regeneron International Science and Engineering Fair” de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu. Ve ABD'nin en iyi üniversitelerinden Stanford Üniversitesi, Emirhan'ı buldu ve ona tam burslu olarak kapılarını açtı.

Beklerdik.

Umardık.

Emirhan'ı Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile kızının yönetimde olduğu ABD'ye dolar yollayan TÜRGEV, ENSAR vakıfları ile onların ABD'deki bağlantısı TÜRKEN Vakfı bulsun, bursu Emirhan'a onlar versin. Ve hatta Emirhan'ı Türkiye'de okuduğu lisede izleyip desteklemeye Koç Üniversitesi ve danışman hoca Prof. Deniz Yüret'ten önce TÜRGEV ile ENSAR olsun.

Macun çıkmıştı.

Tüpe geri girsin.

★★★

Türkiye'nin, kötü yönetim yüzünden dövizsiz kalarak dünyadaki ekonomik krizi çok ağır yaşadığı şu günlerde ABD'ye TÜRGEV ve ENSAR vakıfları eliyle gönderilen 60 milyon doların (2021 ve 2022'de gönderilen varsa onlar hariç) kimlerden bağış olarak toplandığı, bu bağışları yapan kişi, firma, kurumların kimler olduğu; bunların iktidar partisi ile ilişkilerinin olup olmadığını, devlet ihalelerini alıp almadıkları, devletin satışa çıkardığı ya da özelleştirdiği malını mülkünü sahiplenip sahiplenmedikleri tek tek açıklanmalıydı. Bu bağışlar devletin sağladığı ayrıcalıklar karşılığı olarak mı TÜRGEV ve ENSAR'a aktarıldı ve ABD'deki TÜRKEN'e transfer edildi, bilmeliydik.

★★★

Yandaş yazarlar!

Borazan kalemler!

Partili TV kanaları!

60 milyon doları küçümseyen gazeteciler araştırıp yazsanız ya; bu bağışları yapanların 20 yıllık iktidar döneminde devlet hortumu ile beslenme durumları var mı, yok mu?

Beslenme varsa…!

“ABD'de okuyan başarılı öğrencilere burs versin diye bu dolarlar yollandı kılıfına” bu minareyi nasıl sığdıracaksınız? Bağışlanan dolarlar gerçekten devlete döşenmiş hiçbir hortumundan destek almadan ve vergisi tam olarak ödenen gelirlerden mi yapıldı? Yoksa devlet hortumculuğunun yan ürünü olarak mı ABD'ye yollandı? Bu bağışları yapanların içinde “zarar gösterip” de hiç vergi ödemeyenler çoğunlukta mı?

★★★

Cevap verin.

Macun tüpe girsin.

TÜRKEN Vakfı, Türkiye'den aktarılan dövizler ile diktiği gökdelenleri, aldığı çiftlikleri, yaptığı geceliği 1300 dolara kiralık odları ABD maliyesinde meşrulaştırmak için vergisini ödüyor. Özetle öğrencilere burs verilecek kılıfına sokup Türkiye'den giden dövizlerle ABD'de ticari işletmeler kuruyor.

Kaç öğrenci?

Burs aldı?

Kimse bilmiyor.

“Kaçış Planı” yakıştırması yaptığı için hakkında dava açılan Kemal Kılıçdaroğlu, “ENSAR'ın ve TÜRGEV'in bütün kayıtlarını mahkemeye isteyeceğiz” dedi.

Macun tüpten çıktı.

Vıcık… Vıcık…