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Üç haneli patladı!

Sokakta, caddede, TV ekranında canlı haberde hepimiz, her gün görüyoruz. Siyah boyalı lüks bir Mercedes, yanıp sönen kırmızı ışıklar saçarak hızla bir resmi binanın önünde park ediyor. Etraftan kapıyı açmak, selam durmak için koşuşuyorlar.

Nedir?

Kimdir?

Kırmızı ışıklar saçarak ve hep etrafında selam duracakları hazır tutanlar kimse işte onlar; “üç haneliyi” patlattı. TÜİK, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.69'a yükseldiğini açıkladı.

Bu resmi olan.

Yanıp sönen.

Kırmızı ışıklı.

İki haneli.

Gerçek olan; halktan toplanan vergilerle altına siyah Mercedesler çekmeden ve üniversiteye ders vermeye “tramvayla-metroyla” gidip gelen bağımsız, tarafsız, ruhları ve beyinleri özgür akademisyenlerin kurduğu ENAG'ın hesabı. ENAG'a göre yıllık enflasyon üç haneye çıkarak yüzde 114.87 oldu.

Yuvarlak hesap:

Yüzde 115.

Üç haneli patladı.

★★★

Bir ülkeyi ve milleti çökertmek istiyorsan 4 yol var derler.

Diniyle oyna.

O ülke çöker.

Eğitimiyle oyna.

O ülke çöker.

Adaletiyle oyna.

O ülke çöker.

Ekonomisiyle oyna.

O ülke çöker.

Koyu siyah Mercedeslere binip yanıp sönen kırmızı ışıklar saçarak etrafında selam durmuş adamlar eşliğinde devlet binalarının kapısından girenler; dinle, eğitimle, adaletle, orduyla, meclisle, kurumlarla oynadıktan sonra sonunda ekonomiyle de “kumar oynayarak” ülkeyi “üç haneli yüksek yapışkan enflasyon belasının” içine attılar.

★★★

İsviçre:

Yüzde 1.5.

Fransa:

Yüzde 2.8.

Danimarka:

Yüzde 3.1.

İsveç:

Yüzde 3.3.

İtalya:

Yüzde 3.8.

Yunanistan:

Yüzde 5.1.

İrlanda:

Yüzde 5.1.

Almanya:

Yüzde 5.3.

Hollanda:

Yüzde 5.7.

Dokuz Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonunu topla: Yüzde 35.7 oluyor. Üç ile çarp yine de 1 tek Türkiye enflasyonuna (Yüzde 115) yetişemiyor. Türkiye'de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 kat daha üstüne çıktı.

★★★

Onlar da bu dünyanın içinde ekonomideki son daralmalardan, doğal gaz ve petrol fiyatı artışlarından, koronavirüsünün zorladığı kapanmalardan etkilendiler. Onlarda da yıllık enflasyon 1-2 puan fırladı ama çift haneli, üç haneli olmadılar.

Niçin?

Avrupalı akıllı.

Biz aptal mıyız?

Hayır.

Türkiye'de koyu siyah Mercedeslere binip yanıp sönen kırmızı ışıklar saçarak etrafında selam durmuş adamlar eşliğinde devlet binalarının kapısından girenler, “ben ekonomistim, ben iyisini bilirim kumarı” oynadılar. Korona belası patlamadan önce Merkez Bankası döviz rezervlerini “çekiç yapıp” içeride de yükselen dövizin (doların) başına vurarak; “faiz sebep enflasyon netice” tezinin doğruluğunu (!) ispatlamaya kalktılar (!)

Kumar tutmadı.

Rezerveler eridi.

Gece vurgunu oldu.

Vurguncular kazandı.

Vurguncular gizlendi.

Vurguncular hâlâ gizleniyor.

★★★

Kefen parası yendi, ihtiyat akçesi bitti. Geçen yılın ekim ayından başlayarak milli para TL, erim erim erimeye ve 1 Dolar 18 TL'ye kadar yükselmeye başladı. Sonunda TL'nin erimesini durdurmak için “milli parayı yabancı dövizin (doların) korumasına bırakan” Kur Korumalı Mevduat adlı; devlet eliyle fakirden çalıp zengine aktaran bir modeli “yerli ve milli buluş” adıyla pazarladılar. Pazarlıyorlar.

Neticede kur patladı.

Fiyatlar da patladı.

Üç haneli olduk.

Yüksek yapışkan enflasyon, yüksek yapışkan faiz, yüksek yapışkan devalüasyon, yüksek yapışkan işsizlik, yüksek yapışkan fakirlik sarmalına girdik. Koyu siyah Mercedeslere binip yanıp sönen kırmızı ışıklar saçarak etrafında selam durmuş adamlar eşliğinde devlet binalarının kapısından girenler; ülkenin diniyle oynadılar, diliyle oynadılar, eğitimiyle oynadılar, adaletiyle oynadılar, ordusuyla, polisiyle oynadılar.

★★★

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış devlet fabrikaları, limanları, devlet imtiyazlarını önce partili ve onların yabancı ortaklarına 80-90 milyar dolara sattılar. Osmanlı'yı batıran “kapitülasyon” yani “ayrıcalık verme” benzeri Yap-İşlet-Devret modeli ile yüksek faiz yükü altında dış borç para bulup “geçiş garantileri- geliş garantileri- yatış garantileri” vererek köprü, yol, hastane, tüp geçişin en büyüğünü, en gösterişlisini dikerek “ekonomide kara delikler” yarattılar. 19 yılda 650 milyar dolar cari açık veren bir ekonomik modelin üstünde tepindiler.

★★★

İlkokul çocuklarının okulda “doğruyum-çalışkanım- büyüklerimi sayarım- küçüklerimi severim” andını da kaldırıp ülkeyi “üç haneli enflasyona” getirdiler.

Yanıp sönen.

Kırmızı ışıklı.

Çakarlılar sebep.

Üç hane sonuç.