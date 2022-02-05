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Yokluk! Yoksulluk! Sefillik!

Yokluğun kendine özgü sorunları vardır. Yoksulluğun gözü kör olsun. Sefillik uzak dursun. Onlar ileri gitti, biz yokluk, yoksulluk, sefalet içinde kaldık, uçurum açılıyor diye yazmaktan hoşlanan biri değilim.

Almanya.

İngiltere.

İtalya.

Fransa.

Cumhuriyetimiz 100. yılına hazırlanırken bu 4 ülkeyle kıyaslanmalı; onlara göre yokluğun, yoksulluğun sefaletin hangi basamağında bulunduğumuzu ölçmeliydik.

Olmadı.

Pakistan.

Nijerya.

Ukrayna.

Arjantin.

Brezilya.

Türü “sefalet endeksi öncüleri ülkeler” ile kıyaslanır olduk. Yüksek yapışkan işsizlik oranı ile yüksek yapışkan enflasyon oranını toplayıp harmanlayarak oluşturulan “sefalet endeksinde” sıralama değişti.

Arjantin'i geçtik.

Birinci olduk.

2022 yılının ikinci ayına henüz girmişken işsizi, yoksulu, garibanı, sefillik çekeni en yüksek ülke Türkiye, Arjantin'i, Nijerya'yı, Sri Lanka'yı, Ukrayna'yı, Pakistan'ı geride bıraktı.

★★★

Yokluk!

Yoksulluk!

Sefillik!

Birbirine çok benzeşir. Yokluk, yoksulluk, sefalet çekme hem birleştirir. Hem ayırır. Hem yaklaştırır. Hem uzaklaştırır. Hem hatırlatır. Hem unutturur.

Unuttuk.

Çok değil 5 yıl önce iktidara en yakın bir şirket; ithal doğalgazı devletten alıyor, üstüne kârını koyuyor, Ankara halkına satıyordu. Bu şirkete bir de “kat alır, kat satar, apartman yapar, apartman satar, gökdelen alır, gökdelen satar, plaza yapar, plaza satar” yetkisi de verilmişti. Bu bir eliyle 40 iş yapanlara kısaca “GYO” diyorlar.

G: Gayrimenkul.

Y: Yatırım.

O: Ortaklığı.

Devletten gaz alıp, üstüne kazancını koyarak halka satan bir şirkete aynı zamanda GYO olma yetkisi de verilmiş. Adamın işi gaz alıp satma. Ona GYO lisansı verilmesine SPK göz yummuş. Niçin? Bir şirkete GYO da olma yetkisi verilince “kurumlar vergisi” ödemiyor, onun için.

Gaz şirketi GYO oldu.

Hiç gelir beyan etmedi.

Bu gaz şirketi sıfır vergi ödediği aynı yıl 2017'de Kızılay'ı alet edip, ENSAR üzerinden Amerika'daki TÜRKEN'e 7 milyon 925 bin dolar pompaladı. TÜRKEN de ABD'de ölmüş boksör Muhammed Ali'nin 328 dönüm çiftliğini satın aldı.

Sonuç:

Türkiye!

Sefalet şampiyonu.

★★★

Analistlerinin dün yaptıkları açıklamaya göre Türkiye'nin üç haneli enflasyona (ENAG hesabı yüzde 114.87) gelip saplanmasında en çok doğalgaz fiyatlarındaki artış ile doğalgaz kullanılarak üretilen elektrik fiyatlarındaki yükseliş neden oldu.

Gaz şirketini!

GYO yaptık!

TÜİK de enflasyon düşük çıksın diye “ölçüm sepetinde” yer verdiği doğalgaz ve elektrik bedeli oranını azalttı, otel fiyatı oranını çoğalttı. Elektrik dağıtım şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin devletten aldıkları elektriğin ve doğalgazın üzerine yüzde 50- yüzde 60- yüzde 70 fiyat bindirip halka satmalarını; yokluğu, yoksulluğu, sefaleti en aza indirecek politika diye dinledik.

Sefalette birinci.

İşsizlikte birinci.

Yoklukta birinci.

Yoksullukta birinci.

Adaletsizlikte birinci.

Olduk.

Yokluğun ve sefaletin kendine has sonuçları var. Hem birleştirir, hem ayırır, hem yaklaştırır, hem uzaklaştırır ve hem de hatırlatır. Enflasyonu düşük göstermek için sürekli başkan değiştiren TÜİK bile Türkiye'de her 100 kişiden 27'sinin (nüfusunun yüzde 27.4'ü) “ciddi maddi yoksunluk yaşadığını” açıkladı.

Kim itti ülkeyi sefalete?