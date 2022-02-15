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Umuda yolculuk böyle başladı!

Umut olmazsa yaşamak çok güçleşir…

Dün önümdeki gazeteye bakınca umudun fotoğrafını gördüm…

Fotoğrafta yarının Türkiye'si var gibiydi…

Halkın pahalılık altında ezilmediği…

Aydınlık ve refah içinde yaşayan…

Gazetecilerin düşünce ve fikirleri nedeniyle hapse atılmadığı…

Yolsuzlukların, hırsızlıkların olmadığı…

İnsanlarının aç ve açıkta kalmadığı…

Özgür, güvenli, uygar ve demokratik bir Türkiye…

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Bana bunları hatırlatan fotoğrafa bir kez daha dikkatle baktım…

Muhalefetin 6 lideri bir araya gelmişti… Yan yana duruyorlardı… Soldan sağa şöyle sıralanmışlardı:

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP)

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi)

Meral Akşener (İYİ Parti)

Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi)

Ali Babacan (DEVA Partisi)

Gültekin Uysal (Demokrat Parti)

Yarının Türkiye'sini inşa etmek için önemli bir adım atan 6 liderin “tarihi toplantısı” tam 5 saat 15 dakika sürdü ve uzlaşmayla sonuçlandı.

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Peki, yarının Türkiye'si nasıl olacak?

■ Ülke sürüklendiği siyasi kaostan kurtarılacak.

■ Dünyada eşi-benzeri olmayan ve Türkiye'yi her geçen gün biraz daha kötüye doğru götüren “Tek Adam Sistemi” değiştirilecek.

■ Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilecek.

■ Ülke sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemle yönetilecek.

■ Yargı tarafsız, bağımsız ve güvenilir olacak.

■ Memlekette özgürlükçü, demokratik ve âdil bir sistem inşa edilecek.

■ En önemlisi, seçim sonrasında da ortak tavır izlenerek vatandaşın acil sorunları öncelikle çözüme kavuşturulacak.

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Kaos içindeki Türkiye'nin umudu haline gelen 6 lider toplantıdan sonra, geçişin yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek:

“Milletimiz adına yarının Türkiye'sini inşa etmek için önemli bir adım attık” açıklaması yaptılar.

Umuda yolculuk böyle başladı.

Yoksulluk kader değildir!

Ülke kötü yönetilmiş ve insanlarımız bu nedenle fakirleşmiştir!

Üretemeyen, okumayan, araştırmayan, borçla yaşayan, dünyayla rekabet edemeyen, yabancı ülkelere bağımlı, güçsüz bir Türkiye olmaktan, ancak iktidar değişikliğiyle kurtulabiliriz!

Kepçe, kürek ve çay kaşığı!

İktidar, vatandaştan kepçe ve kürekle aldığını, çay kaşığı ile geri vererek “İşte, fiyatların düşürüyorum” havasında…

Bazı gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Böylece zam yağmurundan birkaç damla eksildi ama millet yine sırılsıklam!

Milyonlarca yurttaş, silindir gibi kendilerini ezen ağır yaşam yükünden, 50-60 kuruşluk indirimle kurtulur mu?

Yüzde 7'lik KDV indirimini çok büyük bir ihsanmış gibi sunan iktidar, aklımızla dalga geçiyor gibi!

Dünyanın en verimli topraklarına sahip olduğumuz halde, tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmamız, buğday, kuru fasulye, mercimek gibi çok sayıda gıda maddesini yabancılardan satın almamız ülkemizin tarımını yönetenlerin büyük ayıbıdır!

TEBESSÜM

92'nci ameliyat!

Adam çok tehlikeli bir ameliyat geçirecek… Kurbanlık koyun gibi ameliyat masasına yatmış uyutulmayı beklerken korku içinde soruyor:

“Ne dersiniz doktor? Kazasız belâsız atlatabilecek miyim bu ameliyatı?”

Doktor, “Valla kardeşim, çok kararlıyım” diyor ve ekliyor:

“Bu ameliyatı 92'nci kez yapıyorum. Kafaya koydum bir kere, evvel Allah bu defa ne yapıp yapıp başaracağım!”

GÜNÜN SÖZÜ

Umut ve adalet güneşinin battığı yerde, hayatın değeri olmaz! (Grotius)