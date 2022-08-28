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Yasakçı zihniyet!

“Türkü yine o türkü, sazlarda el değişti,

Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!”

Neyzen Tevfik'in bu dizeleri, ulusça değişmeyen kaderimizi anlatıyor!

Ülkede iktidarlar el değiştiriyor ama yasakçı zihniyet ne yazık ki, aynı kalıyor!

Bu iktidarın, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye niyeti yok! Tüm amacı, koltuğunu kaybetmemek!

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Her devirde baskı ve hukuksuzluklar gördük ama AKP, Cumhuriyet tarihimizin en yasakçı, en hoşgörüsüz dönemini yarattı.

“Adalet sağlayacağız” diyerek peş peşe yargı paketleri çıkarttılar. Yargı reformlarının sayısını unuttum. Dört müydü, beş miydi ne! Hepsi boş çıktı!

Güya ülkeye adalet gelecekti, keyfi tutuklamalar yapılmayacak, Türkiye'de hukukun üstünlüğü hâkim olacak, hak ve adaletten şaşılmayacaktı… Fakat…

Tüm yargı reformları kâğıt üzerinde kaldı ve Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı.

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– Ülkede sanki herkesin herkesle kan davası varmış gibi… İnsanlarımız birbirlerine düşmanca bakar hale geldi…

– Ekonomimiz her geçen gün daha da kötüleşti, insanlarımız umutsuzluğa düştü!

– Halkı hayatından bezdiren zalim enflasyon ve korkunç fiyat artışları bir türlü frenlenemedi…

– Ortalığa saçılan yasa dışı kirli işler neredeyse olağan hale geldi…

– Sedat Peker'in peş peşe yaptığı tüyler ürpertici ihbar ve ifşaatlar, belgelere dayandırdığı yolsuzluk iddiaları nedense iktidarın kılını bile kıpırdatmadı.

– Mafyadan her ay 10 bin dolar maaş alan parlamenter vs. gibi suçlamalar örtbas edilip unutturuldu.

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Tüm bunlar gerçek demokrasinin hüküm sürdüğü bir hukuk devletinde olsaydı, ülke birbirine girer, hükümetler devrilirdi.

Bizde ise zülfüyare dokunur diye, hiçbir işlem yapılmadı, kim suç işlediyse yanında kâr kaldı!

Memlekette yasalar sadece, karşı görüşte olup muhalefet yapanlar için işletiliyor.

İktidarı eleştirenlere “Ayağınızı denk alın, siz de trollerin saldırısına uğrar hapsi boylarsınız” diye gözdağı verilmek isteniyor.

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Söyledikleri ile yaptıkları tamamen çelişkili…

AKP'li önemli bir büyüğün ibret verici şu demecini okuyalım:

“Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun önemi kalmaz!” Sözler doğru ama ne yazık ki, uygulama ters! Ülkede hukuksuzluk doludizgin gidiyor!

Hep aynı zorlama gerekçe!

4 ay önceki konserinde İmam Hatiplilere hakaret etti diye tutuklanıp hapse atılan ünlü şarkıcı Gülşen, meğerse “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu işlemiş…

Şaşılacak şey! Kullandığı tek kelime ile bu müthiş şeyi nasıl yapmış, anlamak zor!

Siyasi baskı sonucu yapılan zorlama tutuklamalar için son yıllarda hep aynı gerekçeye ve aynı ceza maddesine dayanılıyor.

Şarkıcı Gülşen'e uygulanan Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi şöyle:

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“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

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Demek ki, bizim yargımıza göre Gülşen'in tek kelimelik sürçü lisanı (yanlışlıkla ağzından çıkan incitici sözü) kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike çıkartmış!

Bu iddiaya inanan çıkar mı, bilemiyorum!

Konuştuğum hukukçuların hiçbiri bunu kabul etmiyor ve hepsi de “Bu çok zorlama bir gerekçe… Gülşen'in cezaevinde tutuklu kaldığı her gün, yasakçı zihniyetin yarattığı hukuksuzluğun ayıbıdır. Sanık derhal serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmalıdır” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Bir ülke yalnız adaletle büyür, adaletsizlikle çöker!