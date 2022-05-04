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Bakın, siyaset neler yaptırıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, belediye başkanlarının en çok işlerinin düştüğü bakanlığın başında geliyor. Gelecekte, AKP'nin büyükşehir belediye başkanı adaylarından olması beklenen Murat Kurum'a başkanların ulaşması da kolay kolay mümkün olmuyor. Bakanlığın yaptığı yardımlarda ayrımcılığı da dillere destan.

CHP'li belediye başkanının bakanlıktan bir destek alabilmesi için, AKP'li milletvekillerinden referans istendiği bile oluyor. Murat Kurum “Yok böyle bir şey” diyorsa Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi belediye başkanını dinlemeli.

BAKAN, BAKIYOR

Kısıtlı olanaklarına rağmen Yarbaşı Belediye Başkan Mustafa Kaynar öğrencilere burs için zeytin fidanı diktiriyor. Kooperatif yoluyla üreticinin ürünlerini pazarlıyor. Beldeyi temiz bir suya kavuşturmak içi çaba gösteriyor. Beldede halen kuyu suyu kullanılıyor. Elektrik giderleri de fazla. Oysa, beldenin 2 kilometre uzağında dereye akan içme suyu var. Başkan boru için İller Bankası'na başvurdu. Yaklaşık 490 bin lira tutarında boruya ihtiyaç duyulduğu hesaplandı.

Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bildirdi. Oradaki görevliler “AKP'li milletvekilinin referansına” ihtiyaç duyulduğunu bildikleri için “Başkan, boru verilmesi için milletvekilinden referans getir” dedi. AKP'li milletvekili anlatılanlara göre “1 metre bile boru vermeyin” demiş. Başkan çok üzüldü, “O borulardan zemzem suyu akacağını bilsem bile o milletvekilinden istemem” diyor. Bir çok sorunun çözümüne yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu belde için 2 kilometre boru desteğinde bulunamaz mı?

CHP GELDİ, ATM GİTTİ

Hemen bütün beldelerde Ziraat Bankası ve ATM'leri var. Emeklisi çok olan Yarbaşı'nda da bir ATM vardı. İnsanlar istedikleri zaman paralarını bankaya gitmeden çekiyordu. Bu yıllardır böyleydi.

Ne mi oldu? Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, ATM'nin bulunduğu yerde düzenleme yaparken, ATM'nin geçici olarak yerinin değiştirilmesini istedi. Banka yetkilileri de, “Siz çalışmanızı bitirene kadar biz ATM'yi daha güvenli bir yere götürelim. İşiniz bitince de gelip aynı yere yerleştiririz” dediler.

Otobüs terminali çalışması tamamlandı. Sıra ATM'nin yerleştirilmesine geldi. Başkan, banka yetkililerine gitti, “ATM'nin yerine konulmasın” rica etti. Ancak, kendisine verilen cevap “Siz bir milletvekilinden referans getirin” oldu. Başkan çok üzüldü. Bu konuda üç kez banka müdürlüğüne dilekçe yazdı ama değişen bir şey olmadı. Beldenin üç muhtarı ATM için bankaya dilekçe yazdı. Yine değişen bir şey yok. Vatandaşlar toplu ve ferdi dilekçeler verdi ama yine ATM yerine konulmadı.

AKP milletvekili bu çalışmaları engelliyorsa yazık. Engellemiyorsa, hemşerilerinin daha temiz ve sağlıklı su içebilmeleri için boru alınmasında da, paralarını çekebilmeleri için ATM'nin de bir an önce yerine konulması için de uğraşmalı, sonuç almalı.

BAKANA ULAŞAMAYINCA

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kendileri için büyük sorun olan bir konuyu anlatmak için Bakan Murat Kurum'dan randevu istedi. Bir türlü randevu verilmeyince “Ahvalini” mektupla anlatmak istedi.

Siyasetten bağımsız; devlet işlerinin aksamaması, kurumlarının karşılıklı iş birliği ve nihayet kamu menfaatini tesis etmek için atılan bütün adımlar kıymetli. Başkanın o mektubunda neler istediğini bir belediye meclis üyesi bize şöyle anlattı:

“Kadıköy Belediyesi sınırları içinde kalan; Merdivenköy-Eğitim ve Fikirtepe-Dumlupınar mahallelerini kapsayan şuyulandırma işlemleri, ilgili mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu alanlar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘RİSKLİ ALAN' ilan edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu alanda Kadıköy Belediyesi'nin imar planı ve imar uygulamasına yönelik tasarruf yetkisi sonlanmıştır.

CEZA BELEDİYEYE

Belediyemizce işlem yapma yetkisinin bulunmadığı alana ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile mahkeme kararları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24.01.2022 tarih 2558492 sayılı yazı ile önceki işlemlerin belediyede yapıldığı belirtilerek konu başkanlığımıza iletilmiş ise de yukarıda belirtildiği üzere uygulaması mahkeme kararlan ile iptal edilen alanda ‘Kadıköy Belediyesi'nin hiçbir yetkisi bulunmamakta olup, bölgedeki yetkili kurum Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığıdır' denilmektedir.

Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü, yetkinin hâlâ belediyede olduğundan bahisle mahkemelere yazı gönderiyor. Takdir edersiniz ki, bu durum karşısında zor durumda kalmaktayız. Eski planın artık yürürlükte olmadığını; plan yapma yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda okluğunun hatırlatılması ve bu istikamette bilgi verilmesi konusunda, ilgili ve yetkili arkadaşlara emirlerinizi arz ediyorum.”

Bu yapılanlara da siyaset deniliyor. Olmaz olsun böyle siyaset…