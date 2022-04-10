PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güldüren konuşmalar, düşündüren atamalar

Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun bugün 177'nci yılı. Polis okullarının, amir yetiştiren Polis Akademisi'nin kapatılması aslında teşkilata büyük darbe oldu. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 40 bin civarında emniyet mensubu, meslekten çıkarıldı. Bunların önemli bir bölümü de son 20 yılda mesleğe alınanlar.

Onlar çıkarıldı ama Fethullah Gülen için “Yüreğimiz bu ayrılığa dayanmıyor” diye tweet atan kişinin İçişleri Bakanının başdanışmanı olmasında bir sakınca görülmüyor. Ya da bakan yardımcılığına getirilen kişinin Fethullah Gülen'le fotoğrafı, o göreve atanmasına engel oluşturmuyor!

AYRIMA SON VERİLMELİ

Polisler gibi, emekli emniyet mensuplarının da özlük haklarıyla ilgili çok önemli sorunları var. Yayımlanan tayin yönetmeliğiyle ilgili görüşlerini bildiren emniyet mensupları hakkında soruşturma açılması bile polisin nasıl bir baskı altında tutulduğunu gösteriyor. Görevde olanların konuşması yazması yasak. Biz yine de onların sesini duyurmaya çalışalım.

Kurumları birbiriyle karşılaştırmayalım ama, aynı bakanlığa bağlı Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) personeline 3600 ek gösterge verilirken, polise bu konuda verilen sözler yıllardır yerine getirilmiyor.

Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) Suriye ve Irak'ta birlikte görev yapıyor. Yurt içinde terörle mücadeleyi birlikte yürütüyor. Aynı gün, aynı operasyonda şehit olan PÖH ile JÖH personelinin geride kalan ailelerine ödenen toplu ikramiye ile bağlanan maaşa baktığımızda, PÖH yakınlarının aleyhine bir durum söz konusu.

AYNI İŞ, FARKLI MAAŞ

Terörle mücadele, asayiş, istihbarat, narkotik, organize suç örgütleriyle mücadele, kaçakçılıkla mücadele, sahtecilik, siber suçlar, trafik hizmetleri, silah ruhsatı, arama kurtarma, olay yeri inceleme, kriminal laboratuar, deniz polisliği görevleri yürütülüyor.

Günümüzde her kentimizin giriş ve çıkışlarında “Arama” noktaları var. Buralarda polis ve jandarma birlikte görev yapıyor. Uygulama noktasında aynı görevi yapan polis ve jandarmanın ek göstergesi, maaşı farklı. Düzeltilmesi için daha ne bekleniyor?

KILIÇDAROĞLU'NDAN İFTAR

Başında da belirttim, görevde olanlar sesini duyuramıyor. Değişik illerden kendi olanaklarıyla bugün Ankara'ya gelecek olan emekli emniyet mensupları önce Anıtkabir'e gidecek, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. Oradan yürüyerek İçişleri Bakanlığı önüne gelmeyi planladılar ama, buna izin verilmedi. Onlar da, Ulus Atatürk heykelinin önünde basın açıklaması yapacak.

Aynı akşam Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde, CHP Ankara il Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın organizasyonuyla şehit polis aileleri, emekli emniyet mensuplarına iftar verilecek. İftara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Yıllarca polis muhabirliği de yaptım. Eğer meslekte bir yere gelebildiysem onların katkılarını asla inkar etmem. Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıldönümünü kutluyoruz…

Polisin, telsiz konuşmalarından

Değişik illerde emniyet müdürlüğü, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve sözcülüğü görevlerinde de bulunan Feyzullah Arslan, “Polisin Hatıra Defteri”ni yazdı. Kitaptan Güldüren, gülümseten telsiz konuşmalarından onların hoşgörüsüne sığınıp bir bölüm aktaralım:

Şoför: Müdürüm, araç intikal etsin mi?

Müdür: Etsin, ama içinde şoförü de olsun.

★★★

Merkez: Camide son durum nedir?

5436: Cenazeler mezarlığa seyir halindeler.

★★★

4512: Merkez! Alet kontrol

Merkez: Elinizdeki alet değil, cihaz.

4512: Aletin, cihaz olduğu anlaşıldı merkez.

★★★

7553: Kaçan aracı takip halindeyiz.

Merkez: Anlaşıldı. Mevkiiniz?

7553: Kaybolduk Merkez!

★★★

Merkez: Mevkiiniz?

4566: Cumhuriyet caddesi

Merkez: Tam mevkiiniz?

4566: Arabadayız Merkez.

★★★

5452: Bahse konu aracı aldık, inceliyoruz, tamam.

Merkez: Araç alkollü mü?

5452: Olumsuz efendim, araç dizelmiş.

★★★

4512: Merkez, hırsız kaçıyor!

Merkez: Anlaşıldı, nereden nereye kaçıyor?

4512: Şuraya doğru kaçıyor.

Merkez: Biri 4512'den telsizi alsın, adam gibi tarif etsin.

★★★

3345: Yonca Evcimik konserindeki son durum nedir?

6220: Henüz Aboneyim şarkısını söylemedi amirim.

★★★

5433: Caddede şüpheli bir paket var.

Merkez: Pakete dokunmayın. Uzman ekip seyir halinde.

Üç dakika sonra, 5433: Uzman ekibe gerek yok. Paket boş.

Merkez: Nereden anladınız. ‘Çevre güvenliğini alın' demiştik.

5433: Üzerinden kamyon geçti efendim.

★★★

Merkez: İskeledeki aracın belgelerini alın.

5426: Araç feribota binmekte.

Merkez: “Belgeleri muhakkak alın”.

5426: Doğrudur Merkez, ben de feribota biniyorum.

5 dakika sonra 4526: Aracın belgelerini aldım

Merkez: Derhal merkez karakoluna intikal edin.

5426: Olumsuz Merkez. Feribot hareket etti. Ben karşıya geçiyorum. 17.00 feribotu ile dönerim.