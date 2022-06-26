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Prens gelmeden, dava düşürüldü!

“Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme.” İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giren ve bir daha çıkamayan, gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili dosyada, onu “yok eden” 26 sanık işte bu sözlerle suçlanıyordu. Cinayetin baş sorumlusu olarak da Suudi Arabistan Prensi Selman gösteriliyordu.

26 şüpheli hakkında dava açıldı. Bunların yakalanması için interpol tarafından “Arama ve yakalama” niteliğinde olan “Kırmızı bülten” çıkarıldı. Ancak, ortada sanıklar yoktu. Dava, bu haliyle bitmeyecekti.

BİR BAKTIK Kİ

Adalet Bakanlığı'nın yazısı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan 2022 tarih, 2020/120 esas ve 2022/190 kararıyla, sanıklar hakkında açılan kamu davasının Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu uyarınca “Durmasına” ve dosyanın Suudi Arabistan Adli Makamlarına devrine karar verdi. Davanın devrinden sonra Suudi Arabistan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi'nin 30 Mayıs 2022 tarihinde sanıklar hakkında sözde değerlendirme yaparak karar verdi. Ortak Daire'nin kararının gerekçesi değerlendirilmek amacıyla 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dosya üzerinden inceleme yapıldı. Cumhuriyet Savcısından görüş de alındı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Mart 2020 tarihli iddianameyle, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili dosyayı, Suudi Arabistan kendilerine devredilmesini istedi. Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü, mahkemenin 7 Nisan 2022 tarihinde verdiği kararla, kamu davasının Suudi Arabistan Adli Makamlarına devredilmesi öngörüldü.

Cumhuriyet Savcısı yazılı mütalaasında; Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, ifadesi alınan şikayetçi ve tanık beyanları, kamera görüntüsü çözümleme tutanakları, telefon imajları, HTS (Telefonların sinyal verdiği baz istasyonları) analiz raporları, uçuş kayıtları ve diğer delillerden hareketle dava açılmıştı. Suudilerin talebi, Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Nisan 2022 tarihinde dosya hakkında ‘DURMA' kararı verdi, yargılamanın Suudi Arabistan Adli makamlarına devri sağlandı.

ARTIK, YOK BÖYLE BİR DAVA

Suudi Arabistan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi'nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararında 26 sanık hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü belirtildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği “Durma” kararından sonra, Suudi adli makamı tarafından verilen kararın gerekçesi değerlendirildi. Mahkeme, yargılama dosyası hakkında esasa dair bir karar vermesi gerekiyordu.

Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi'nin kararının gerekçesi değerlendirildi, 11. Ağıor Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında yargılamaya devam olunmasını gerektirecek bir delil tespit edilemediği, bu haliyle sanıklar hakkında dava için “DÜŞME” kararı verilmesini uygun bulundu. Yapılan yargılama giderleri de Devletimizin üzerine bırakıldı.

“TALEBE UYGUN KARAR”

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere mahkeme oy birliği ile “Talebe uygun” karar verdi. Ne zaman? 17 Haziran 2022 tarihinde.

İşte o günlerde, Prens Salman'ın Türkiye'ye geleceği belli olmuştu. Ülkemize geldiğinde, gazeteci katili olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılmış olan 26 sanıkla ilgili Türkiye'deki dava düştü. Onlarla ilgili çıkarılan yakalama kararları, kırmızı bültenle aranmaları da ortadan kalktı. Nasıl Prens geldiyse, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından haklarında dava açılmış olanlar da, dosya düştüğü için artık ülkemize rahatlıkla girip-çıkabilecekler.

RAHATLIKLA GELEBİLİRSİNİZ

Evlilik hayalleri kuran, nikah için hazırlık yapan Hatice Cengiz, onun avukatı Gökmen Başpınar ne yapsın? Mahkemenin “Düşme” kararını da istinafa götürecek. Dosyanın Suudi Arabistan'a verilmesine üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun sonucunu beklemeye devam edecek.

Prens gelmeden gazeteci katillerinin dosyası düşürüldü. Tarihler rastlantı mı, bilinçli mi bilemiyorum. Gazeteci katilleri gözünüz aydın kurtuldunuz. Hakkınızdaki Yakalama kararı kaldırıldı. İstediğiniz zaman Türkiye'ye gelebilirsiniz! Geçmişte Prens ve sizler için söylenenler de unutuldu gitti…

Gazeteci katili Suudi Arabistanlı 26 kişiyle ilgili

dava, Suudi Prens'inin gelişinden hemen önce

“düşürüldü”, sanıklar hakkındaki yakalamalar

kaldırıldı. Karar, 24 Haziran'da taraflara tebliğ edildi.