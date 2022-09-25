PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sahi bu parayı nasıl saçıyorsunuz?

Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekilliğinden istifa edip Kocaeli'nin İzmit ilçesi Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. Seçimi önemli bir farkla kazandı. Belediyenin araç kiralamakla ettiği zararı gördü. O yüzden, kiralık araç kullanmak yerine bunların satın alınması için mücadele etmeye başladı.

İhtiyaç duyulan bütün hizmet araçlarının satın alınması için 55 milyon lira kredi istedi. AKP ve MHP grubu araç alımı için kredi çekilmesine karşı çıktı. Daha sonra 27 milyon lira için kredi kullanımına onay verdi.

HESAP ORTADA

Satın alınan araçlar için 10 milyon lira İller Bankası'ndan, 17 milyon lira ise özel bankalardan kredi kullanıldı. Bu kredi için 26 ay boyunca aylık 1 milyon 64 lira geri ödeme yapıldı. Bu kredi ödemesi ise 2023 yılının Mart ayında bitecek. Krediyle 35 çöp kamyonu, 10 yol yıkama tankeri, 10 kazıcı-kepçe, 6 kamyonet, 17 asfaltlama silindiri, 5 yol süpürme, 1 sepetli iş makinesi alındı. Geri kalan hizmet araçları ise kiralanmak zorunda kalındı.

2 yıl önce 27 milyon liraya satın alınan araçların bugün ki değeri 80 milyon lira oldu. Kiralanmak zorunda olan diğer hizmet araçlarına 2 yıl içerisinde milyonlarca lira kira bedeli ödendi. Başkan, 200 hizmet aracı için 125 milyon lira kredi kullanımı için meclisten yetki istedi. Bu talep de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

YAZIK DEĞİL Mİ?

Talebin reddi üzerine Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Kiralama belirsiz bir süreç. Ekonomi sürekli kötüye gidiyor, enflasyon oranları her geçen gün artıyor. Yarın fiyatlar nasıl artacak bilmiyoruz. Bugün 3 liraya ihale ettiğiniz bir şeyi kısa süre sonra 5 liraya çıkmayacağının kimse garantisini veremiyor. Kiralama garabetinden kurtulmak istiyoruz. Biz bu araçları satın almakta kararlıyız” dedi. Ancak değişen bir şey olmadı.

Fatma Hanım, yeniden yapılmak zorunda kalınan 24 aylık araç kiralama ihalesinin en iyi ihtimalle 100 milyon üzerinde sonuçlanacağını belirtiyor. İzmit Belediyesi tarafından en az 10 yıl kullanılacak iş makineleri ve kamyonların dahil olduğu, 200 hizmet aracını 125 milyona satın almak varken, aynı araçları sadece 2 yıllığına 100 milyonun üzerine bir rakama kiralanmış olacak. Belediye kaynaklarına yazık değil mi?

“10 YILLIK MI?”

Bu tartışmaların geçtiği Meclis toplantılarında Cumhur İttifakı meclis üyeleri, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı araçları 40 milyon liraya kiraladı, siz 125 milyon liraya satın almak istiyorsunuz” sözleriyle karşı çıktı. Fatma Kaplan Hürriyet'e bunu sorduğumda şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesine, 10 yıllık araçların kiralanması 80 milyon lirayı buldu. Oysa, 2 yıl önce ‘Araçları satın alırsak en az 10 yıl kullanabiliriz' dediğimde ‘10 yıllık araç mı olur?' dediler. Ama Büyükşehir'in kiraladığı 10 yıllık araçlara baktığımızda ise zıt bir durumun ortaya çıktığını görüyoruz.”

ZARAR BÜYÜK

Fatma Hanım, İzmit halkına gerçeği duyurmak için belediyle binasına, ilçenin dört bir yanına afişler astırıp iş makineleri alımına Cumhur İttifakı meclis üyelerinin izin vermediğini duyurdu. “Büyükşehir'in 64 araca, 2 yılda 80 milyon lira kira parası ödeyecekken susanlar, bizim en az 10 yıl kullanabileceğimiz 200 hizmet aracını 125 milyona satın aldırmadılar” dedi.

Araç kiralama bedellerini bugünün rakamlarıyla hesapladığımızda; belediyenin kasasından 2 yılda bir 100 milyon ödenecek. Belediye kasasından araç kiralama işi için 10 yılda 500 milyon lira çıkmış olacak.

Bu inat olmasaydı, bugün 125 milyon lira ödeyip tüm hizmet araçları, 10 yıl, belki daha fazla süreyle İzmit Belediyesinin malı yapılmış olacaktı. Olan, İzmit halkına oluyor……