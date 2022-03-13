Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Cengiz’in Londra’daki şirketi

ABD ve AB'nin Rus oligarklarına yönelik yaptırım kararlarını açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu da “Erdoğan'ın oligarkları”nın peşine düştü…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Mart'ta sosyal medyasından yayımladığı videosunda; “Ey beşli çete” diye söze başlayıp şöyle devam etmişti:

“Siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saray'daki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle de onu uygulamak istiyor. Gittiniz İngiltere'den mahalleler, villalar satın aldınız. Bankalar kurdunuz. Paranızı oralara taşıyorsunuz, taşımaya da devam ediyorsunuz. Oralarda paralarınızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz? Bakın Putin'in oligarklarına ne oldu? Rusya'dan kaçırdıkları paraları söke söke alıyorlar. Bütün mal varlıklarına parayı kaçırdıkları ülkeler el koydu.”

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Kılıçdaroğlu'nun verdiği adres Londra.

Londra'da “sokak aldığı” bile ileri sürülen Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz akla geliyor.

Devletten aldığı yol, havalimanı, maden sahaları ihaleleri ile ünlü Cengiz'in Londra'da bir şirketine ulaştım.

MF Real Estate Investments LLP adıyla No 102 Michelin House, 81 Fulham Road, London England, SW3 6RD adresinde kurulan şirketin ortakları arasında, kardeşleri Ekrem, Kazım, Asım ve Şeref Cengiz de yer alıyor.

MF Real'in üzerindeki tapu kayıtlarına ulaşamadım ama 31 Ağustos 2021 tarihli muhasebe kayıtları, 42 milyon 119 bin 459 Sterlin (yaklaşık 840 milyon lira) tutarında varlıkları olduğunu gösteriyor.

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Londra'da gayrimenkul ve fon danışmanlığı hizmetleri vermek üzere 1999 yılında kurulan Cirera Capital ile MF Real'in aynı adreste yer alması dikkat çekiyor.

Cirera Capital üst yönetiminde Tolga Tuğlular, Tijen Gümüşdiş, Ahmet Arınç, Celal Kopuz yer alıyor.

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Londra Ticaret Odası'nda Michelin House, 81 Fulham Road, London England, SW3 6RD adresiyle kayıtlı şirketin ortaklarının, Kensington Cord'da üzerinde kayıtlı birden çok daire bulunuyor.

Aynı adreste 141 şirketin kaydı bulunuyor.

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Arınç ve Gümüşdiş 2017 yılından itibaren Londra'ya getirdikleri makro fonlar ile İngiliz finans dünyasında ün yapıyorlar.

16 Nisan 2016'da Flat 5 KC Limited adıyla kurdukları limited şirketin adresi de Flat 4 29 Kensington Court London W8 5DH olarak görülüyor.

Dairelerin tapu kayıtlarında kayıtlı bedelleri 2 milyon Sterlin civarında…

Kılıçdaroğlu'nun eski tanımıyla “5'li çete” Ukrayna savaşından sonra “Erdoğan'ın oligarkları” olarak sıfatlandırdığı devletten kamu ihalesi alan grupların Londra maceralarını ulaştığım kaynaklarım, “Aslında en etraflıca İngiltere'de yaşayan Sabri Eyüp Çarmıklı'dan dinlemelisiniz” diyorlar…

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson attığı tweet ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 38 ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduğunu duyurdu.

Aynı ülkeler, AB ve ABD'de Rus oligarkların servetlerine açılan savaşa da katılırlar mı?

Mesela İtalya Rusya eski Cumhurbaşkanı ve eski Başbakanı Dimitri Medvedev'in Toskana'daki bağlarına da el koyar mı?

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Ya da ABD ve İngiltere'nin başını çektiği “haksız servet” avı, Miami'de villalar alan Arap prenslerinin mal varlıklarına kadar uzanır mı?

Yıllarca bu ülkelerdeki parayı sorgusuz sualsiz ülkelerine çekmek için yarışan Batı “oligarklar” üzerinden kendini arıtabilir mi?

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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (The International Consortium of Investigative Journalists / ICIJ) Rus oligarklarının servetinin yaklaşık yüzde 20'sinin Kıbrıs, Seyşeller, Britanya Virjin Adaları ve hatta Amerika Birleşik Devletleri gibi denizaşırı ülkelerde saklandığını yazdı.

Rus halkının parasının peşine düştüler!

Servetlerini ülkede tutmayı güvence görmeyen Rus oligarklarına yönelik ABD ve AB yaptırımlarının çerçevesi genişliyor.

Aralarında İngiliz takımı Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in mallarını dondurmakla başlayan yaptırımlar tüm Avrupa'ya yayılıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesinde 146'sı Rusya Federal Konseyi üyesi toplam 862 kişi ve 52 kuruluş yer alıyor.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden'ın, “Burada haksız kazanç sahibi oligarklara karşı adım atıyoruz. Rus halkından para çalan insanlar bunlar. Bizim ülkelerimizde haksız kazançları saklıyorlar. Yaptırımların acısını çekmek durumundalar. Tatil yapmaya gidiyorlar, yüz milyonlarca dolar harcıyorlar. Onların yüksek değerli ürünleri almalarına da engelleyeceğiz” sözlerine yer verildi.

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Hedefledikleri oligarklar ve ailelerinin listesine yeni isimler eklediklerini belirten Biden, ”Koordinasyonu artırıyoruz. G7 ülkeleri arasındaki kötü niyetli kazanımları yakalayacağız. Oligarklar Putin'i destekliyorlar. Rus halkından çalıyorlar ve paralarını bizim ülkelerimizde saklamaya çalışıyorlar. Onlar Moskova'da var olan kleptokrasinin bir parçası ve bu yaptırımların acısını paylaşmak zorundalar. Rusya'nın deniz ürünleri, votka ve elmas ithalatını da yasaklayacağız” diyor.

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İngiltere İçişleri Bakanlığı da önceki gün, yabancı yatırımcılara hızlandırılmış daimi oturum hakkı sunan vizenin derhal yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, en az 2 milyon sterlin yatırım yapanlar için geçerli “altın vize” olarak anılan “Tier 1” vizesinin sonlandırılmasının, kara para ve dolandırıcılığa karşı alınacak sıkı önlemlerin başlangıcı olduğunu söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, altın vize planının 2008 yılında uygulamaya konmasından bu yana 2 bin 581 Rusya vatandaşına yatırımcı vizesi verdi.

Bu vize ile getirilen “sermaye” oranında ülkede oturum hakkı ve işlem kolaylıkları sağlanıyordu.

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İngiltere'de oligarkların servetlerine yaptırım tartışması en son Kazakistan'nın 33 yıllık kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i deviren ayaklanma ile güncellenmişti.

İngiltere'de Kraliyet'e yakın düşünce kuruluşu Chatham House tarafından geçen sene yayımlanan, “Birleşik Krallık'ın Kleptokrasi Problemi” başlıklı bir rapor, 1998'den 2002'ye kadar 530 milyon sterlin değerindeki 34 gayrimenkulün Kazak yönetici elitleri tarafından satın alındığını ileri sürüyor.

AB “altın pasaportu” kaldırıyor

Avrupa Parlamentosu'nda özellikle Rus zenginlerinin faydalandığı AB'deki “altın pasaport” uygulamasına son verecek tasarı kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yatırım karşılığında Rus zenginlerine vizelerin verilmesinin derhal durdurulması ve pasaportların AB genelinde 2025'ten itibaren tamamen yasaklanması teklifini içeriyor.

Altın pasaport sektörü 2011 ile 2019 yılları arasında AB üyesi ülkelere 20 milyar Euro'dan fazla yatırım yapılmasını sağladı.