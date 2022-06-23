Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Kontrolmatik’te Bakan öfkesi

Gece gece bugüne kadar tanığı olmadığımız bir tweet ile telefonlar ötmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 20 Haziran 2022, saat 22.57'de attığı tweet ile halka açık bir şirket olan Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş'nin patronu Sami Aslanhan'ı baştan aşağı sıvıyordu.

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Varank ile Aslanhan arasında sosyal medyada yaşanan polemik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Teşvik Programı” kapsamında açılan “Gerçek Zamanlı Gömülü Kontrol Sistemine Sahip 6 Serbestlik Dereceli Manipülatif İşbirlikçi Robot Kol ve Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi ve Üretimi” projesine Kontrolmatik'in yaptığı başvurunun reddedilmesiyle yaşandı.

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Aslanhan, “Çok şaşkınım. 2021'de HAMLE Teşvik Programı'na Robot Ar-Ge imalatı için başvurduk lakin komite reddetmiş. Bu geçen sürede biz Ar-Ge'yi tamamladık, protetip ürettik, finansmanı sağladık, kuruluma başladık ve seneye bu zamanlar fabrika bitmiş olacak” mesajını paylaştı.

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Varank “azarlama” tonunda şu yanıtı verdi:

“Halka açık bir şirketin sahibi olarak uluorta twit atıp yatırımcılarınızı yanlış yönlendireceğinize, dosyanıza odaklanın! Düzgün bir yol haritası ortaya koysaydınız daha önce batarya projesinde olduğu gibi yine komiteyi ikna eder Hamle programına kabul edilebilirdiniz.”

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Aslanhan, Bakan'ı kızdıran mesajı sildi ve “özür” mahiyetinde yeni bir paylaşımda bulundu:

“Sayın Bakanım, haklısınız. Anlık üzüntümüz amacını aşan bir açıklamaya dönüştü, lütfen heyecanımızı mazur görün. Sizlerin de desteği ile emek verdiğimiz ve üzerine titizlikle çalıştığımız birçok projemiz hayata geçti ve geçmeye devam ediyor.”

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Bakan'ın “fırçası” Borsa İstanbul'da işlem gören Kontrolmatik hissesinde düşüş sinyalleri vermeye başladığı dakikalarda; şirket yeni hamle yaptı.

Aynı gün mevcut sermayesi 38 milyon 62 bin 500 TL olan şirket, “iç kaynaklardan” 161 milyon 937 bin 500 TL tutarında bedelsiz pay alma kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdi.

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Son iki yıldır izlemeye aldığım bir şirket.

Şirketin kuruluş öyküsü şöyle başlıyor:

“Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Bölümü öğrencilerinden Sami Aslanhan ve Arif Ekşi, istihbarat aletini bitirme tezi yaptı. Laboratuvar ortamındaki testler başarıyla tamamlandı. Güçlü bir lazer kullanılırsa, Üsküdar sahilinde bir banka oturup Levent ve Maslak'taki plazaları dinlemek mümkün.”

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Kontrolmatik, İstanbul Yeni Havalimanı'na (İGA) Türkçe karşılığı “Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi- Scala” olan teknoloji hizmetini veriyor.

Bir tuşla tüm veriler ellerinde…

Böylesi stratejik bir şirketi Varank tanımıyor olabilir mi?

Elbette hayır.

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Global cirosu 4.5 milyar dolar olan Çinli firma Salcomp Mart 2021'de, Türkiye'de 5 milyon adet Xiaomi telefonları üretmek üzere Avcılar'da tesis yatırımı yapmıştı.

Varank'a tesis ziyaretinde, Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang ile Aslanhan da eşlik etmişti.

Yatırımın teknik çözüm sürecini Kontrolmatik ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığını Azerbaycanlı girişimci Samir İskander'in üstlendiği Molen Grup'un yöneteceği açıklanmıştı.

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Kontrolmatik'in BİST'teki hareketliliği de gözden kaçmıyor.

BİST; 23/10/2020 – 20/11/2020; 03/02/2021–02/03/2021 ve 28/01/2022–25/02/2022 dönemlerinde şirkete kredili işlem yasakları getirmiş.

2021 yılı birinci altı aylık net periyot kârını 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 393 artışla 42 milyon 500 bin TL'ye ulaştığının açıklanmasıyla dikkatimi çeken bir şirketti.

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İGA'nın yanı sıra, Devlet Demiryolları, (TCDD), İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ), İstanbul metro ağları, Limak'ın Zorlu'nun enerji santralları, Tuzla'daki Birlik Organize Sanayi Bölgesi gibi enerji ve ulaşım projesine mühendislik hizmeti veriyor.

2020 yılında halka açılan şirket Irak, ABD, Libya, Özbekistan ve Kamerun'da faaliyet gösteriyormuş.

2008 yılında İstanbul'da kurulan Kontrolmatik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 28 ülkede 300'den fazla projeyi tamamladığı belirtiliyor.

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2021'e hızlı giriyor: Nesnelerin interneti (IoT) için Controlix markasını tescilledi. Lityum-iyon batarya üretmek üzere Pomega firmasını kurdu.

Uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren Plas – S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. ile Falcon-9 roketleri ile uydu gönderilmesi anlaşması imzaladı.

Enerji depolama şirketi Progresiva'yı kurdu.

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24 Mayıs 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Kontrolmatik'in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Başkan Aslanhan, Vekili Ömer Ünsalan, üyeler ise Murat Özvardar (Televizyoncu Hande Fırat'ın eşi Özvardar, Ukrayna'da yolsuzlukla suçlanmıştı), Prof. Dr. Burhanettin Koray Tunçalp, kripto para işlem platformu Paribu eski danışmanı ve Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkan Vekili Bikem Kanık.

Sosyal medyada Bakan'ın şimşeklerini üzerlerine çekmeyi nasıl başarmış olabilirler?