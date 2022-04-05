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3600 ek göstergeden nasıl yararlanabilirim?

20 Ağustos 1972 doğumluyum. 14 Eylül 2001 tarihinde resmi bir okulda kadrolu olarak yüzde 40 engelli öğretmen olarak göreve başladım. Engelli olduğum için askerlik görevinden muafım. Daha önce bir yerde sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Kadro derecem 1, aylık derece/kademem 1/2, 3600 ek göstergeden nasıl yararlanabilirim? Engin Manav

1 Ekim 2008'den önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuata göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden, aylık talep tarihinde 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlara 5400 prim günü/hizmet süreleri olması kaydıyla, emekli aylığı bağlanıyor.

1 Ekim 2008'den önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi yüzde 40 engelli öğretmen olarak çalışmaya başlamış olup, hizmet süreniz de 5400 günden fazla olduğundan, emekliliğe hak kazanmış durumdasınız.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak genel olarak yürürlüğe girdi. Ancak öğretmenlerin 3600 ek göstergesi ile ilgili maddesi 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdiğinde siz de genel hükümler çerçevesinde yararlanırsınız.

Eksik primlerimi toplu yatırma şansım var mı?

1989 yılında sigorta girişim, 1800 gün primim ve 18 ay askerlik borçlanmam var. Eksik primlerimi toplu yatırma şansım var mı? E-devlete giriş yaptığımda emeklilik yaşım 50 gösteriyor. 5 Kasım 1970 doğumluyum. Tacettin Tekin

1989 sigorta başlangıcıyla emeklilik yaşınızı 50 değil 51 olur. Hatta sigorta başlangıcınız 23 Kasım 1989'dan sonra ise emeklilik yaşınız 52 olur. Emeklilik için gereken prim gününüz de sigortanızın başladığı ay ve güne göre 5450/5525 gün olur.

5510 sayılı SSGSS Kanunu ile yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasına ilişkin 3201 sayılı Kanun'da sayılan sürelerin borçlanılması dışında, sigortasız geçen süreler için toplu prim ödeme usulü yok. Emeklilik için ya 5450/5525 prim gününü tamamlamalı ya da 3600 prim günüyle yaştan emeklilik için 60 yaşınızı doldurmalısınız.