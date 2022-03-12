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Borçlanırsam EYT yasasından yararlanabilir miyim?

26 Aralık 1999 tarihinde sigorta başlangıcım ve 4.800 gün primim var. EYT yasası çıkarsa emekli olabilir miyim? 78/1 tertip askere gittim. 18 ay askerlik yaptım, askerlik borçlanmasını ödersem yararlanabilir miyim? Murat Karagülmez

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma taslağı bile kamuoyu ile paylaşılmadığından, EYT'liler için öngörülen emeklilik koşulları konusunda da bir veri yok. Konu kulis haberleri üzerinden tartışıldığından, EYT'lilerin ne şekilde emekli olabileceklerine ilişkin kesin bir şey söylemek mümkün değil.

4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlar 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 5.000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, prim günü ve sigortalılık süresi koşullarının yanı sıra bir de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu getirildi. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için de 23 Mayıs 2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre kademeli prim günü ve yaş koşulu öngörüldü. Bu bağlamda, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlamış olmak gerekiyor. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan EYT kapsamında değilsiniz.

Askerlik sürenizi borçlanırsanız sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihi öncesine gelir ve EYT kapsamına girersiniz. Ancak prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını henüz sağlamadığınızdan, an itibarıyla yaşa takılma durumunuz oluşmamış. EYT yasası çıkarsa, askerlik borçlanması yapmak koşuluyla yasa ile belirlenecek koşulları sağlamanıza bağlı olarak yasa hükümlerinden yararlanmanız söz konusu olabilir.