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Emeklilikte 25 yıllık sigortalılık süresi hesabı

15 Şubat 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Kasım 1991 ve 7.451 prim günüm var. 16 Temmuz 2016 tarihinden bu yana çalışmaktayım. SGK sitesinde 15 Şubat 2023 (53 yaş) emekli olabileceğim yazıyor. 25 yıl çalışma şartını yerine getirmiş oluyor muyum? Bunun hesaplamasını açıklayabilir misiniz? Fatih Y.

Sigortalılık süresi; sigortalının emekliliği için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süre olup, bu sürenin tamamen prim ödenerek geçirilmiş olması koşul olmadığı gibi, bu sürenin başlangıç ve sonu arasında aralıklı ya da birden çok sigortalılık haline tabi çalışmanın, sigortalılık süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmuyor.

Ancak 1 Nisan 1981 tarihinden sonra sigortalı olanlar için 4/a (SSK) statüsünden emeklilik şartlarının sağlanmasında aranan kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih olarak dikkate alınıyor. 18 yaş öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave ediliyor.

Bu bağlamda, adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı 15 Kasım 1991 tarihi 18 yaşınızdan sonra olduğundan, emekliliğiniz için aranan 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında başlangıç kabul edilir. Buna göre de 15 Kasım 2016 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamış oluyorsunuz.

Banka emekli sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Şekerbank emeklisi babam vefat etti. Bankanın kendi özel emekli sandığı var. Ben 4/a emeklisiyim. Babamdan yetim aylığı alabilir miyim? Sevgi L.

Banka emekli sandıkları, 506 sayılı SSK'nın geçici 20. maddesine göre kurulmuş sandıklar olup, sigortalı ve hak sahipleri hakkında, 4/a (SSK) sigortalıları ve bunların hak sahiplerine ilişkin hükümler uygulanıyor.

Ayrıca 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, söz konusu sandıkların kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından vakıf senetlerinde kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış.

Bu bağlamda kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, Türkiye'de ve yurt dışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almıyor olması koşulu aranıyor.

Kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı aldığınızdan, Şekerbank emekli sandığı mensubu olan babanızdan aylık bağlanmaz.

Annemin maaşını alabilir miyim?

Bağ-Kur emeklisiyim. Annem sigorta emeklisi idi vefat etti. Annemin maaşını alabilir miyim? Gülseren U.

Vefat eden 4/a (SSK) sigortalısının/emeklisinin kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra, Türkiye'de ve yurtdışında çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir almıyor olması koşulu aranıyor.

Kendi çalışmanız nedeniyle Bağ-Kur emekli aylığı aldığınızdan, maalesef annenizden yetim aylığı alamazsınız.