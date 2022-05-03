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Primler kaybolmaz Bağ-Kur’a sayılır

2009 yılında çalıştığım aile şirketimize ortak oldum. Sigorta ödememi devam ettirdim. Fakat emeklilik başvurusu yaptığımda sigorta ödemelerim sayılmamış. Yaptığım bu ödemeleri nasıl geri alabilirim? Şirketimiz de şu anda kapalı. Kapalı olduğu için sigorta ödemelerinin alınamayacağını söylediler. Yargı yoluyla bir sonuç alabilir miyim? F.Z.

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, şirket ortakları 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmış, 4/b kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/a (SSK) kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri öngörülmüş.

SGK Genelgesi'nde de, 2008/Ekim sonrası şirket ortaklığı nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı olanların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı olamayacakları gibi, 4/a kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanların 4/b kapsamına alınacağı ve 4/a kapsamındaki sigortalılıklarının sonlandırılacağı ifade edilmiş.

Buna göre, 4/a kapsamında çalışmakta olduğunuz şirkete 2008/Ekim sonrasında ortak olduğunuzdan, 4/a kapsamındaki sigortalılığınız şirket ortağı olduğunuz tarih itibarıyla sona erdirilir. Aynı tarih itibariyle de 4/b kapsamında sigortalılığınız başlatılması gerekir.

Yine 5510 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre sigortalının, sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. Bu bağlamda, 4/a kapsamında ödenen primler kaybolmaz, sigortalı hisseleri 4/b'ye aktarılır. Bu nedenle de geri alınması söz konusu olmaz.

İşsizlik maaşı alabilir miyim?

Altı aydır bir işyerinde sigortalı çalışıyordum, işten çıktım. İşsizlik maaşı alabilir miyim? S.T.

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında bir nedenle işveren tarafından; sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden birine veya işyerinde işin durmasını gerektiren bir nedene bağlı olarak haklı nedenle işçi tarafından feshedilmiş olması, belirli süreli iş sözleşmelerinde ise süre bitimi nedeni ile sona ermiş olması; ayrıca iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekiyor. İşten çıkış nedeniniz yukarıda belirtilen nedenlerden birine uygun ise son çalıştığınız işyeri de dahil olmak üzere son 3 yıl içinde en az 600 prim gününüz de varsa, işsizlik ödeneği (maaşı) alabilirsiniz.

Yurtdışında yaşayan ablam yetim aylığı alabilir mi?

SSK emeklisi babam 2020 Temmuz ayında vefat etti. Ablam hiç evlenmedi. Almanya'da yaşıyoruz ve hiç çalışmadı. Sosyal yardım da almıyor. Başvursak babamdan aylık bağlanır mı? N.Ç.

30 Eylül 2008 tarihinden sonra vefat eden 4/a (SSK) sigortalısının, 5510 sayılı SSGSS Kanunu kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklarından, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarına ölüm (yetim) aylığı bağlanıyor.

Sigortalı olarak çalışmayan ve kendi çalışması nedeniyle emekli aylığı da almayan ablanıza babanızın vefat tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren aylık bağlanır.