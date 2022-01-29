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Yedek subaylardan yapılan OYAK kesintileri

Yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum. Bir yazınızda subayların maaşlarından OYAK için de kesinti yapıldığını, emekli olurken bu kesintilerden oluşan gelirin ödendiğini yazdığınızı hatırlıyorum. Ben askerlik hizmetimi Nisan 1991 ila 31 Mart 1992 tarihleri arasında yedek subay öğretmen olarak yaptım. Milli eğitimde göreve başladığımda bu süreyi hizmet süreme eklettim. Askerlik yaptığım süre içerisinde acaba benden de kesinti yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldı ise emekli olurken bu kesintiyi nasıl alabilirim?

Haluk Dursun

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), MSB'ye bağlı olmak ve TSK mensuplarına kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak üzere 205 sayılı Kanun'la kurulmuş olup, iki tür üyesi bulunmaktadır. Üyeler, daimi üyeler ve geçici üyeler olmak üzere ayrıştırılmış olup, kanunun 17/c maddesi ile muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar kurumun geçici üyeleri sayılmıştır. Bu bağlamda yedek subay öğretmen olarak askerlik yaptığınız dönemde sizden de OYAK kesintisi yapılmış olmalı.

Ancak kanunun 21. maddesine göre, sistemde bulunan üyelerin sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkün iken, 23. maddesine göre daimi üyelerden üyelik vasfını kaybedenlere aidatları iade olunurken, geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapılmamaktadır.

Geçici üye olan yedek subaylara OYAK tarafından sadece yedek subaylık süresi içinde malul kalmaları halinde kendilerine, vefatları halinde geride kalanlarına maluliyet/ölüm yardımı yapılmaktadır. Hizmetlerini tamamladıktan sonra aidat iadesi yapılmamaktadır. Bu bağlamda, yapılan kesintileri emekli olurken geri almanız mevcut yasal düzenlemeye göre mümkün değil. Uygulamanın adil olduğu söylenemez. Daimi üyelerden bazılarına isteğe bağlı üyelik mümkün iken, geçici üye kabul edilen yedek subaylara getirilen zorunlu üyelik ve ödentilerin iade edilmemesi hukuki değil. Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da aidatların kısmen de olsa iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı var.

Bu bağlamda, ya üyeliğin isteğe bağlı hale getirilmesi ya da yedek subaylık süresince kesilen aidatların iade edilmesine ilişkin yasal düzenleme yapılarak yedek subayların ödemiş olduğu aidatlarla ilgili haksızlık giderilmelidir.