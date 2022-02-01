PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurtdışı borçlanması emeklilik statüsünü değiştirir mi?

19 Aralık 1974 doğumluyum. Nisan 1996'da Hollanda'ya gittim. Nisan 2015'te Türkiye'ye geldim, halen çalışmaktayım. 2450 gün SSK prim günüm var. 2019 yılında yasa değişikliği yapılmadan yurtdışı emekliliğe başvurdum. O zaman kanununa göre başlangıcım 1996 idi. Parasını ödeyemedim. Sadece başvurduktan sonra 500 TL gibi bir para yatırabilmiştim. SGK'ya sorduğumda başlangıcımın 1996 olduğu söyleniyor. Tekrar başvursam SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı emekli olurum? Ne kadar para yatırmam gerekir? Ve ne zaman emekli olabilirim? Servet Nefes

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olarak kabul ediliyor.

Bu bağlamda borçlanılan süre önemli değil, 10-15 gün de olabilir. Daha önce yaptığınız başvuru üzerine ödediğiniz 500 TL'nin karşılığı olan gün sayısı kadar borçlanmış sayılırsınız. Buna göre de Türkiye ile Hollanda arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi gereği, Hollanda'da çalışmaya başladığınız Nisan 1996 Türkiye'de sigorta başlangıcınız kabul edilir. 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaş koşullarına tabi olursunuz.

1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki yurtdışı çalışma sürelerinin borçlanılması halinde bu süreler, Türkiye'deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye'de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal ediliyor.

Bu bağlamda Nisan 2015 öncesine ilişkin borçlanacağınız süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilse de Nisan 2015 öncesine ait ayların primleri sayılır. Son 7 yıllık (2520 günlük) fiili hizmet süresi içinde yer almayacağından da emeklilik statünüz değişmez. 5825 prim günüyle 56 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Borçlanacağınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihinde geçerli olan asgari ücretin yüzde 45'i kadar ödeme yaparsınız.

Diğer bir seçenek olarak, yurtdışı borçlanması yapmaksızın, Hollanda ve Türkiye'deki sigortalılık sürenizi birleştirerek de aynı koşullarla 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz. Bu durumda emekli aylığınız, birleştirilen yurtdışı çalışma süreniz de dahil toplam prim gününüz üzerinden hesaplanacak emekli aylığının Türkiye'de ki prim gün sayınıza tekabül eden kısmı kadar olur.