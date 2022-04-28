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Çemberin ucu FETÖ’ye dayandı!

Alevi olduğu için görevden alınmak istenen İstanbul'daki Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Metin Bila'ya, başmüfettiş kumpası kurulduğunu 56 gün önce yazdım. Müdür Bila, Prof. Dr. Nedim Samancı'nın da eşi olan Müdür Yardımcısı Cemile Samancı'nın, derse girmeden ücret alma haksızlığına ‘dur' demek için müfettiş istedi. İddiayı araştırmak için MEB Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya'nın gelişi, soruşturmayı tersine çevirdi. Müdüre, 5 kez maaş kesim, 2 kez uyarı ve 1 kez de kınama cezası verildi. İddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle cezaların iptali için müdür dava açtı. Dava sürerken Başmüfettiş Özkaya'nın resmi e-postasından yazılan skandal mail ortalığa saçıldı.

ALLAH'A EMANET

Başmüfettiş görevi başarma (!) huzuruyla İstanbul MEM Maarif Müfettişleri Koordinatörü Ayşegül Ekizceli'ye iletilmek üzere Müfettiş Semra Erdem'e, ‘meb.gov.tr' resmi uzantılı e-postasından, “Metin beyin idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş. Bunu gizleme gereği bile duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr. Cemile (Samancı) hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Özellikle eşinin, ‘hizmete hareketine' katkılarından biz de haberdarız. Fakat mevcut şartlar nedeniyle bunu çok da dillendirmemek lazım. Olası itirazlarda, işin bundan sonraki kısmı sizde. Ayşe hanıma (İstanbul Maarif Müfettişleri Koordinatörü Ayşegül Ekizceli) iletirsiniz. Allah'a emanet olunuz” diye yazıp, yanlışlıkla Teftiş Kurulu'ndaki 20 müfettişe gönderdi.

CEMİLE BACIMIZ

“Sen kimsin de Cemile bacımızı şikayet ediyorsun?” der gibi hesaplaşılıp, Atatürkçü-Alevi Müdür Metin Bila'ya haddi bildirilecekti (!) Sahtekârlık, hile, ayrımcılık ve kumpasın açık açık anlatıldığı mail, ‘Allah'a emanet olunuz' diye bitirilip, kötülükler din maskesi altına gizlendi. Bu dünyanın işini öbür dünyaya bırakmamakta kararlı olan Müdür Bila, “Başmüfettişin yanlışlıkla 20 müfettişe attığı mail sızınca, kumpastan haberimiz oldu. ‘Eşinin hizmet hareketine katkılarından haberdarız' cümlesi, Özkaya ve Erdem'in FETÖ'den talimat aldığını gösterir. Alevilere karşı devletin başmüfettişinin bu lafı ve FETÖ talimatına dair deliller incelenip hesap sorulsun” diye CİMER'e, MEB'e ve savcılığa koştu. Savcılık, terör soruşturması açtı.

ÖZENLE GİZLENDİ

Anayasada suç olan mezhep ayrımcılığı ve MEB'de FETÖ yapılanmasını ifşa eden belgeleri yayınladığımızda, Türkiye'den Avrupa'ya toplumun yaşananlara tepkisi çok sertti. Milletvekilleri, TBMM'ye soru önergeleri verdi. Bakanın önlük giyip ekmek pişirmesini uzun uzun basın bülteni yapan MEB, Alevi müdürün ekmeğiyle oynanmasına önce sustu. Saat 15:48'de, “Soruşturmayla ilgili Bakanlığımızca, ilgili müfettişler hakkında inceleme soruşturma başlatılmış, çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülüyor. Kamuoyuna duyurulur” diyebildiler. Alevisi, Sünnisi, Ermenisi, Musevisi ve Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi toplumun tüm kesimleri bu skandalı tartışırken, MEB neyi soruşturduğunu bile kamuoyundan özenle gizlemişti.

SÖZCÜ'YÜ SORDULAR

MEB'in soruşturmadaki tutumunu, tarafsızlıkla izlemeyi seçtim. Soruşturma için gönderilen Bakanlık Başmüfettişleri Talip Kaban ve Gökhan Ergün, başmüfettişleri açığa almadı. Suçlanan başmüfettişler maillerine, FETÖ ve PKK'nın sızdığını iddia etti. Bakanlık, ‘meb.gov.tr' uzantılı maille ilgili tarih-saat bilgisi olduğu halde tam 2 aydır veri tabanına sızılıp sızılmadığı bilgisine ulaşamıyor (!) Başmüfettişler, 10 gün önce Okul Müdürü Bila'yı, tekrar ifadeye çağırdı. “SÖZCÜ'ye siz mi söylediniz? Hakkınızda, halkı dil, din, ırk, mezhep ayrımcılığı yaptığınız yönünde şikayet var” diyerek şikayetçi adı gizlendi. Müdüre, “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik” suçundan 1 ile 3 yıl arası hapis istemli dava açılırsa şaşırmayın!

MÜDÜR SUÇSUZ

Onu gönderip, Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş'u çağırdılar. İlk soru, “Sultan Uçar'a siz mi söylediniz?” oldu. “Dosyayı ben verdim” diyerek adımızı dürüstlük-güvenilirlikle eşleştirip, Bakan Özer'i, Atatürk düşmanları ve FETÖ'yle mücadelede kararlılığa çağırmış. Başmüfettişler, Başmüfettiş Özkaya'nın Müdür Bila'ya verdiği 8 disiplin cezasından 7'sini, “Cezalar, somut kanıtlara dayanmıyor' gerekçesiyle iptal edip, birinde en hafif ceza olan ‘uyarı' verdi. Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve Alevi olduğu için Müdür Metin Bila'ya kasten ceza verildiği resmen kanıtlandı. Şimdi, eğer müfettişlerin mailine sızıldıysa, MEB siber saldırılara açık, korumasızdır. Sızıntı yoksa, o zaman MEB'e asıl FETÖ'cüler sızıp, aleni kadrolaştı. Şair Yusuf Hayaloğlu'nun, “Başım Belada” şiirinde dediği gibi nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça ve kumpasçılar için çember daralıyor. Ya yazmasaydık!..