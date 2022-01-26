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100 yıllık geriye gidişin hikayesi!..

Atatürk'e hakaretten bir köylü hakkında soruşturma yapılıyor.Durumu Ata'ya arz ediyorlar:

-Mahkemeye veriyoruz efendim, diyorlar, size küfür etmiş!..

Ata soruyor:

“Ben ne yapmışım ona?..”

Evrakı tetkik edenler açıklıyorlar:

-Gazete kağıdı ile sardığı sigarayı yakarken kağıt tutuşmuş da ondan!..

Bunu söyleyen milletvekiline Ata soruyor:

“Siz hiç gazete kağıdı ile sigara içtiniz mi?..”

–Hayır…

“Ben Trablus'da içmiştim, bilirim. Pek berbat bir şey. Köylü bana küfür etmekte haklı. Hatta az bile etmiş!.. Siz bunun için mahkemeye vereceğinize, ona insan gibi sigara içmeyi sağlayınız!..”

Ve köylü serbest bırakılır…(Atatürk'ün Fotoğrafına Bakarken-Hasan Baran)

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Yıl 1923…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konuşuyor:

“Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak olan basındır. Basın mensuplarını korumak lazımdır. Gazeteciler Türkiye dahilinde milletin fikrini aydınlatma ve kamuoyunu açık bir şekilde oluşturma çalışmalarında tamamen serbest olmalıdırlar…”

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Yıl 2022…

İletişim ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Gazeteci Sedef Kabaş, demir parmaklıklar ardına atıldı!.

Demokrasi Arenası'na ve bu köşenin yazarına 5 hafta süreyle ekran yasağı geldi!

Sedef Kabaş'ın konuşması nedeniyle Tele-1 TV'ye yüzde 5 idari para cezası verildi!

Uğur Dündar, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirdiği için Tele-1'e ayrıca yüzde 3 idari para cezası kesildi!..

Benzer davranışların tekrarı halinde Tele-1 ekranı 10 gün süreyle karartılacak.

Yine işlenirse lisans iptaline gidilecek.

Yani Tele-1'in yayın hayatı sona erecek!..

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Atatürk'ün kendisine küfür eden köylüyü affedişinin ve “Basın mensuplarını korumak lazımdır. Gazeteciler, milletin fikrini aydınlatma ve kamuoyunu açık bir şekilde oluşturma çalışmalarında tamamen serbest olmalıdırlar” deyişinin üzerinden neredeyse 100 yıla yakın bir süre geçti.

100 yılda, 100 yıllık geriye gidişin hikayesidir bu cezalar!..