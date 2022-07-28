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Almanya bizi kıskanırken!..

Rusya, Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) giden doğalgazın vanalarını kıstı.

Bu nedenle önümüzdeki kış aylarının AB ülkelerinde, özellikle lider Almanya'da çok zorlu geçmesi bekleniyor.

Hükümet yetkilileri sürekli uyarılar yaparak halkı enerji tasarrufuna çağırıyor.

Kış aylarında kaloriferlerin ısı derecelerinin düşürülmesi, belli saatlerde sıcak suların kesilmesi, kapalı havuzların ya tamamen kapatılması ya da suyunun ısıtılmaması gibi önlemler öneriliyor.

Bu durumda gözler doğal olarak devlet başkanlarının resmi ikametgahı olan Schloss Bellevue'ye çevriliyor.

Cumhurbaşkanı Frank –Walter Steinmeier'in tasarruf konusundaki tutumuna geçmeden önce, Bellevue Sarayı'nın nasıl kullanıldığını kısaca anlatayım.

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İki Almanya'nın birleşmesinden sonra Berlin'de görev yapmaya başlayan Cumhurbaşkanlarının hiçbiri burada yaşamıyor!.,

Saray, sadece resmi görüşmelerde ve çalışma saatleri süresince açık tutuluyor.

Yani iş saatleri bitince kapanıyor!..

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Önünde otobüs durağı bulunan göz alıcı yapının çevresinde, güvenlik ordusu yerine, 2-3 koruma polisi nöbet tutuyor. Yolun karşısındaki park ise genellikle Türkler tarafından piknik alanı olarak kullanıyor.

Bazen Cumhurbaşkanı da onların arasına karışıyor ve bizimkilerle birlikte ızgara köfte pişiriyor!

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Almanya'nın Cumhurbaşkanları için uygun gördüğü resmi konutu gözünüzde büyütmeyin. Küçük bir bahçe içindeki 3 katlı bir villadan ibaret!..

Steinmeier, bu villanın üst katındaki 153 metrekarelik bölümde oturuyor. Tabii kirasını ödemek koşuluyla!..

Ayrıca tıpkı ABD Başkanları gibi Almanya Cumhurbaşkanı da, özel harcamalarının tümünü cebinden yapıyor!..

Resmi ziyaretçiler konutun alt katında kabul edildiği için, sadece bu bölümün masrafları halkın vergisinden karşılanıyor.

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Petrol ve doğalgaz ithalatçısı olan ülkemizde ise başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere, böyle bir tasarrufa gerek görülmüyor.

Zira Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati'nin ışıldayan gözleri, tüm Türkiye'ye yetecek kadar ışık saçıyor!..