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Sedat Peker’den nokta atışı!..

SÖZCÜ'nün başarılı isimlerinden Özlem Güvemli, önceki gün çarpıcı bir habere imza attı.

Haber, eskiden Demirören Holding'e ait İstanbul-Kemerburgaz'daki bir araziyle ilgiliydi. Buna göre Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödeyemeyince 300 dönümlük arazi bankaya geçmiş, onlar da imara açılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, 2020 yılında yapılan plan değişikliğine itiraz etmişlerdi.

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Banka “özel spor alanı” fonksiyonu verilen arazinin “özel proje alanı” olarak belirlenmesini istiyordu. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55'lik kısmının imara açılması, yüzde 45'lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talep olunuyordu.

Ancak İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı ve yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.

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Kararın oylanması sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı süreci şöyle anlattı:

*Bu alan 2003'te spor (golf) alanı olmuş. Geçen dönem, bakanlık spor alanlarını imara açmıştı. Davalar sonucu bakanlık planları iptal edildi.

*Ziraat Bankası'nın elinde spor alanları kaldı. Şimdi, spor alanlarının imara açılmasını istiyor. Bunu 2018'de büyük bir medya holdinginin el değiştirmesi ile ilgili verdikleri kredi nedeniyle istiyorlar.

*Medya kuruluşu el değiştirirken Ziraat Bankası, 750 milyon dolar kredi sağlamıştı. Ancak banka krediyi verdiğinde arsalar spor alanıydı ve imar planları daha görüşülmemişti.

*Hukuken donatı alanında kalan bir yeri banka nasıl teminat olarak kabul edebilir? Bana göre usulsüz bir iş yapılmış.

*Park alanında kalan bir yerim olsa, bankaya gidip 1 milyon lira kredi istesem, banka kredi verir mi? Elbette vermez, çünkü bunun bir parasal karşılığı yok. O dönem her nedense bu alanlar krediye teminat olarak verildi. Çok ilginç bir durum.

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“Çiftçiyi desteklemek üzere kurulan Ziraat Bankası, çiftçiyi destekleyeceğine neden bir medya kuruluşunun el değiştirmesi için 750 milyon dolar kredi verir?” diye soran Balyalı “Ortaya çıkan tablo şu; daha imar planı değişmeden usulsüz şekilde kredi verildi. Bakanlığın planları iptal oldu ve buralar tekrar açık spor alanı oldu. Şimdi Ziraat Bankası plana itiraz ediyor ve ‘alanın yüzde 55'ini imara açın' diyor. Oysa burası rezerv alan ilan edildi ve İBB yetkisinden çıkarıldı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Ziraat Bankası kuruluş amaçlarına geri dönüp çiftçiyi desteklesin.750 milyon doları çiftçiye hibe olarak verse hayır duası alırdı. Usulsüz kredi nedeniyle çok ciddi kamu zararları yazıldı. Zararının kapatılması için arazinin imara açılmasını istiyor” dedi.

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Buraya kadar okuduklarınızı SÖZCÜ'nün haberinden alıntıladım.

Özlem Güvemli kardeşimizin başarılı haberinin tek eksik yanı, konunun video çekimler yaptığı süreçte Sedat Peker tarafından gündeme getirilmesi ve bu arazide imar planı değişikliği yapılarak muazzam bir rant sağlanacağının iddia edilmiş olması…

O video kaydında şunları söylemişti Sedat Peker:

“Kemerburgaz'da Göktürk denilen yerde Kemer Country diye bir yer var. Orada bir arsa belirlediler. Burayı imara açacaklar. Hop bir imar artışı, 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun. Artık siz de alıştınız dinliyorsunuz ya, benim anlattıklarım masal değil. Demirören aldığı parayı vermiş mi Ziraat'e sorun. Kanal D'nin, CNN Türk'ün, Hürriyet'in, Milliyet'in sahibi sizlersiniz.

Kemerburgaz'da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı? Ben söylüyorum size!..”

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Özlem Güvemli'nin başarılı haberinden anlıyoruz ki varmış!..

Meğer Sedat Peker o videoda nokta atışı yapmış.

Ve hedefi tam 12'den vurmuş!..