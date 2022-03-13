Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Saygınlık meselesi…

Göztepe psikolojik olarak inanılmaz hazır çıktı Trabzon’a. Can havliyle son 10 haftada lider falan takacak durumu olmadığını ilk yarı gayet net gösterdi zaten. O statta kimsenin giremediği kadar pozisyona girip 2 tane de gol sıkıştırdı. Ama böyle orantısız bir hücum gücü karşısında yemeden maçı tamamlamak için ya 11 kişinin kale çizgisinde dizilmesi, ya da çok büyük şans lazım.

İlk 45 düşen topların hepsi Göztepe’de kaldı. Kilit önliberoda Berat’ın anlamsız pozisyon kaybedişleri acil kodu yaktırdı. 6 numaranın bu kadar yumuşak kalması iki taraflı gidip gelen maç için fazla risk olacaktı. Bu yüzden Kadıköy’de olduğu gibi ‘sabır’ modu yerine erkenden ‘imha’ moduna geçti Abdullah Hoca.

Bütün parçaların birlikte hareket ettiği görüntüye ikinci 45 kavuşabildi. Kenardan hamle oyuncusu bu kadar kaliteli olan bir takımın çeviremeyeceği maç sanmıyorum olsun. Sadece Dorukhan ve Djaniny’nin girmesi bile yetiyor.

3 PASTA GOLÜ BULDU

Top ayakta kalınca galibiyet kantarının topuzu direkt Trabzonspor’a kaydı. Djaniny’nin attığı golde Uğurcan’la başlayan sadece 3 pas var. Çünkü stil olarak topla çok fazla yapışkan olan Nwakaeme bile o oyunda olunca gözü kapalı tekte paslar bırakabiliyor. Birbirlerini çok daha iyi tamamlıyorlar.

Djaniny olunca topu ileride daha rahat kullanıyor Trabzonspor. Cornelius’a göre en büyük artısı topla olan ilişkisi. Abdülkadir’in daha çok koridor yapmasının sebebi de Djaniny mesela. Sezonun en sürpriz starı bence. Acayip ezber bozan bir santrafor. Dondurulmuş bezelye gibi… Hazır yemeğin yoksa hayat kurtarıyor.

10 MAÇTA ALINAN 24 PUAN

Yabancılarına bu kadar gıpta edilen Trabzonspor’un şampiyon olacak kadrosunda hakiki yerlilerinin de parıl parıl parlıyor olması gerçekten gurur verici. Abdülkadir ve Uğurcan’dan sonra bir de Ahmetcan Kaplan diye 19 yaşında bir yayla uşağının 4. stoperlikten gelip kupaya iki eliyle sarılması da efsane bir olay değil mi?

Trabzonspor’da tarihin en erken şampiyonluk hedefinin yanında dile getirilmesi gereken bir başka konu da saygınlık… Bu takım 29 haftada geriye düştüğü 10 maçın hiçbirini vermedi. Ve o maçlarda tam 24 puan aldı. Bu oyuna, kadroya, mücadeleye, kaliteye, taraftara saygı duymamak için gerçekten kötü niyetli olmak gerekir.