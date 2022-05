PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yargı başarılı gidiyor

Sevgili okuyucularım, son haftaların en çok konuşulan dizilerin başında pazar akşamları yayınlanan ‘Yargı' geliyor. Özellikle her bölümde yaşanan akıcı senaryo zenginliği diziye inanılmaz bir ivme kazandırıyor. Dizi hem erkekler, hem de kadın izleyici tarafından takip ediliyor. Ekonomi ekranında geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devleti'nin Merkez Bankası Fed'in 50 baz puan faiz artırmasından sonra dolar kurunun yukarı doğru haraketliliği ve ülkemizdeki enflasyon verileri çok sıkça konuşuldu. Dolar endeksinin dünyada artmasından dolayı ekonomi yorumcuların özellikle önümüzdeki süreçte tahmin ettikleri rakamları değişik yorumlarla anlattılar. Spor ekranında ise sıkça, Trabzon'un çok uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonluk ve kutlamaları konuşuldu. Ekranlarda gündüz kuşağında ise inanılmaz bir rekabet var. Show TV'de Didem Arslan birçok enteresan konuyu işlerken reytinglerinin de bir hayli iyi gittiğini samimiyetle ifade edebiliriz. Yine aynı kanalda saat 13.00'de başlayan Gelin Evi'ni başarılı bir şekilde Aslı Hünel sunuyor. Çok iyi bir sanatçı olan Aslı Hünel aynı zamanda iyi de program sunucusu olduğunu ispatladı. Gelin Evi de istikrarlı reytinglerle yoluna devam ediyor. Star TV ekranında, sabah haberlerinin önemli ismi Mesut Yar aldığı çok iyi reytinglerle kuşkusuz herkesin dikkatini çekiyor. Hafta içi her sabah NTV – Star ortak yayınında izleyicisiyle buluşup, sempatik ve önemli yaptığı yorumlarla başarısını reyting karnesinde perçinleştiriyor. Dizi ekranı ile yazımızı bitirecek olursak, FOX'ta başlayan ‘İyilik' her geçen hafta yerini sağlamlaştıracak bir durum içinde gözüküyor. Gün itibariyle çok kuvvetli dizilerin karşısında olduğunu düşünürsek ilerleyen günlerde ivmeler kaydedeceği düşünüyorum. FOX'un dizileri birkaç hafta sonra tutmasının önemli özelliği ise yönetimin dizilere izlettirme adına gösterdiği çabaları da, aldığım notlar arasında yer alıyor. FOX bu yıl çok zorlu bir kulvardan, reyting listesinde kârlı çıktı. Abc-1 20 plus kategorisinin önemini arz eden dizileri prototipine koyıp, reklam girdisini yükseltti. TGRT'nin verici üstünlüğü 2007 yılından evvel vardı aynı vericiler doğal olarak, kanalın satışından sonra FOX'a yaradı. Aynı zamanda bu vericiler, FOX'un total kategorisini yükselten bir gösterge olarak da karşımıza çıktı. FOX çıktığı (Ab) kategorisine hitap eden billboardlarıyla da total kategorisi dengesini (Ab katagorisi) ile sağladı. Böylelikle başarıda yavaş yavaş gelmiş oldu. Sevgi ile kalın.…