Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Sıradanlaştı

Son 4 maçta 16 kez ağları sarsan, adeta gol olup yağan lider Fenerbahçe. Rakip ise kalesinde gol görmeyen Konyaspor. Zor oyunu bozarın karşılığıydı Eskişehir'deki maç.

Maçı üçe bölmek lazım. 11'e 11'ken oynanan, Valencia'nın atılmasından sonraki bölüm ve şartlar eşitlendikten sonra kalan sürede yapılanlar. Üç bölümde de Konyaspor'un topa hakim olduğu bir maç izledik.

İlhan Palut'un takımlarına karşı oynamak zordur. Konyaspor dersine iyi çalışmış, topa sahipken ne yapması gerektiğini iyi bilen ve disiplinden taviz vermeyen bir mücadele ortaya koydu. Fenerbahçe geriye çekilip rakibin hatasını kovaladı ama istediği alanı bir türlü bulamadı. Valencia'nın atılmasından sonra da tüm plan değişti. Fenerbahçe'yi farklı kılan şey coşku ve tempo. Bu ikisi olmadığında, kanat bindirmeleri gelmediğinde, Rossi ve Emre Mor'un delici koşuları, Valencia'nın ön alan baskısı eksik kaldığında doğal olarak Fenerbahçe sıradanlaşıyor.

Konyaspor gole kadar ayağa pasla çıktı, golü bulduktan sonra taktik değiştirerek uzun topla. Yani İlhan Palut maçı kafasında ilmek ilmek işledi.

Üstelik Jesus'un üçlü savunma tercihi hem Ferdi'yi hem de Lincoln'ü etkisiz hale getiriyor. Artı Osayi'nin yedek kalması da Fenerbahçe'nin en etkili yeri olan sağ kanadını zayıflatıyor.

Fenerbahçe için Konya maçı erken ve ciddi bir uyarı oldu.