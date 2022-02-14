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Bir örnek yaşam

-İnsan, yaşama, çevresine katkısıyla, değerlidir.-

Yıllardır Türk Gençliğine Hizmet Vakfı'nın başkanlığını yürüten Prof. Dr. Güngör ŞATIROĞLU, topluma katkılarıyla tanınan bir bilim insanıdır. Histoloji (Doku bilim) dalında çalışarak emekli olmuş, koleksiyoncu, sanat düşkünü, sıcak kanlı, tam bir İstanbul efendisidir. Üsküdar hayranlığı çok öndedir. Üsküdar Halkevi'nde yetiştiği için tiyatrocu olmak istediyse de eğitim-öğretim düzeni içinde tıp fakültesiyle tamamlanan bir çalışmayla yaşamını renklendirdi. Emekliliği, gençliğe hizmet çabalarıyla sürmektedir.

Türk ve Avrupa sinema arşivi zengin. Tiyatro, sinema, tıp tarihi ile politik tarih arşivi de doyurucu. Gençliğinde sinemada oynadığı gibi Kemal Film'de beş yıl çalışmışlığı var.

Siyaseti ilgiyle izler, sinema sanatçılarından İzzet Günay, Ayhan Işık, Sezer Sezin, Nubar Terziyan dostları idi. Mazlum Kiper ve Arslan Altın da arkadaşları. Rahmetli Halit Refiğ ile

Osman Saden'in ve şimdilerde görüştüğümüz Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile Alev Coşkun da.

Yedek subaylığını benim gibi Deniz Kuvvetleri'nde yaptı. Üsküdar Yüksek Öğrenim Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptı. Yakın arkadaşları Milliyet Gazetesi'nde Tunca Bengin, Vasfiye Özkoçak (rahmetli) , Mehmet Dinler. Ayrıca Prof. Dr. Sadi Gündoğdu, Prof. Dr. İlter Tüfek ve ses mühendisi Necip Sarıca da dostları.

Musahipzâde Celâl'in büstünü Kenan Yontunç'a yaptırıp Üsküdar Şehir Tiyatrosu'na koydurmuştur. “Bakkal Bekir Sokağı” adının “Musahipzâde Celâl Sokağı” olarak değişmesini sağlamıştır. Ayrıca, “Bestekâr Suphi Bey Sokağı” adını da koydurmuştur. Üsküdar Şemsi

Paşa'ya Atatürk heykeli diktiren gençliğin temsilcisiydi. “Bir Kavuk Devrildi” oyununu Doç. Dr. Fahri Atabey'in ilgisiyle oynatmıştır. Başkanlığını yaptığı Vakfın bilim ve sanat toplantılarını düzenlemiş, Nilüfer Bayar'a ve tanınmış kişilere konferanslar verdirmiştir. Bayar ailesinin yakınıdır.

Yaşamını oldukça devgingen ve renkli sürdürmeye çalışmaktadır. Arkadaşları ve dostlarıyla ilişkilerini içtenlikle sürdürmektedir. Toplumsal ilişkileri, yakınlık bağları onun için değerli ve önemlidir. Gereksinim duyanların yardımına koşmakta, arkadaşlığının gereklerini özenle yerine getirmeye çalışmaktadır. Çevre ilişkileri, toplum önderliği günümüzün önemli katkılarındandır. Ekonomik ve siyasal sorunlarla bölünen toplumun değişik kesimlerini toplumsal barış ve ulusal dayanışma olguları içinde dayanışma ve anlayış içinde yaşatmak yurttaşlık görevlerinin en önemlilerinden biridir. Partizanlık, kişisel düşkünlük ve düşüklüklerle çirkinlikler ve bozukluklar izlenen bir ortamda onurlu duruş ve tutumla yaşamını sürdürenler hepimizin övgüyle alkışladığı nitelikli yurttaşlarımızdır.