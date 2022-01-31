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Haksızlık zulümdür

-Ahlâk, insanlıktır-

Yaşamın değişik evreleri, değişik durumları, değişik görünümleri, değişik koşulları vardır. İnsanın kotarıp başa çıkması gereken olumsuzluklar, yaşamın karanlık sayfalarını oluşturur. Bunlar içinde en kötüsü sevip saydıklarını, yakınlarını yitirmek, haksızlık ve çirkinliklerle karşılaşmaktır. Ne var ki yaşamın renkli renksiz tüm aşamaları insanın beklediği, umduğu, yaraşır olduğu gibi geçmemektedir. Yanlışlıklar, karşıtlıklar, engellemeler, çelmeler, haksızlıklar, kıskançlıklar ve baskılar ortamı karartan etkenlerdir. Tüm olumsuzluk, kötülük ve çirkinliğin en ağırı karşılaşılan haksızlıktır. Bireyin yaraşır olduklarından yoksun kalması, hakkını alamaması, değişik tür ve biçimlerde engellenmesi yaşam karanlığın en koyularından biridir.

“Yaşam” dediğimiz süreç, dünyada kalma zamanıdır. Herkes için bilinmez bir sonu anlatan bu sınır sağlık, esenlik ve mutlulukla geçmesi istenen, “ömür” denilen zamanın sonunu anlatır. Başarı ve iç rahatlığının (erincin) belirteni olan sözcük, güncel yaşamda daha çok “huzur” sözcüğüyle dillendirilir. Yakınmasız, çekinmesiz, korkusuz, kaygısız esenliğin tanımıdır.

Ne var ki yargı organlarının başa çıkmaya çalıştığı haksızlık-hukuksuzluk o kadar arttı ki insan yarınından çekiniyor, korkuyor. Yurttaşlarının birbirine karşı saygı, sevgi, güven yerine anlaşmazlık ve karşıtlıklarla kararan yaşamına çözüm aramak yerine çıkar ve yararlanma çabaları ağırlık kazanıp öne geçti. En yoğunu ve çekilmez olanı da siyasal iktidarların partizanlıklarıdır. Kayırma, etki, çıkar dayanışması, hukuksuzlukla gerçekleştirilen kötü yandaşlıklar toplumsal sayrılık (hastalık ) belirtileridir. En kötü durum, devletin birey şirketine dönüşmesi, yönetim düzeninin kişiselleşmesidir. Bu olumsuzluğun değişik alanlardaki değişik belirtileri en çok düşünülmesi gereken sorunlardır. Toplumsal esenliğin kaynağı ve dayanağı karşılıklı iyi duygular, güven, inan ve anlayıştır. Yaşamın temelini oluşturan insanlık bağları aynı zamanda, koruyucusu ve destekleyicisidir.

SÖZCÜ TV'nin logo onayı ikinci yılın ortası geçtikten sonra verildi. Yönetimde ve görevde partizanlık en sakıncalı tutum ve davranıştır. Yönetimin hukuksallığını ve yansızlığını partizanlıkla karartmak hizmet değil, eziyet ve hattâ rezalettir. Erdem (fazilet) yalnız kişilerin değil yönetimin de seçkinliğidir. Önemli olan karşıtlık ve yandaşlıktan uzak, özenli davranıştır. Siyasetin cilveleriyle hiç yaraşır olmayan kimilerinin önemli görevlere getirilerek kullanılması bir tür sapkınlık ( ihanet) tır.