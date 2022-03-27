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2023 adeta milat olacak

2002 yılıydı, asrın liderimiz “3 Kasım 2002 seçimleri bütün milletimiz için milat özelliği taşıyor” dedi, ilk milat ilan ettiğinde asrın liderimiz 48 yaşındaydı, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık 2004, asrın liderimiz “2004 yılı yeni bir milat olma özelliği taşıyor” dedi, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül 2005, asrın liderimiz “bu yıl sadece Avrupa ilişkilerimiz açısından değil, dünya düzeni açısından milat olacak” dedi, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs 2007, asrın liderimiz “bu yılın ekonomimiz için milat olacağına inaniyorum” dedi, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan 2008, asrın liderimiz “bu yılın Türkiye için yeni bir milat olacağına inanıyorum” dedi, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan 2010, asrın liderimiz “bu referandum Türkiye için milat olacak” dedi, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül 2010, asrın liderimiz “bu referandum Türkiye için bir milat olarak tarihe parlak bir sayfa açmıştır” dedi, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran 2011, asrın liderimiz “bu seçim inşallah milletimiz için milat olacak” dedi, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart 2013, asrın liderimiz “bugün gerçek anlamda bir milat yaşıyoruz” dedi, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak 2014, asrın liderimiz “temenni ederim ki, 2014 yılı milat olacak” dedi, şubat, mart 2014, asrın liderimiz “inanıyorum ki, bu seçimler milat olacak” dedi, nisan, mayıs 2014, asrın liderimiz “cumhurbaşkanının millet oylarıyla seçilmesi milat olacak, demokrasimizin, ekonomimizin şahlanması için milat olacak” dedi, haziran, temmuz, ağustos 2014, “bu seçim Türkiye için milat oldu” dedi, eylül, ekim, kasım 2014, asrın liderimiz “bu yıl milletimiz için adeta milat olacak” dedi, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım 2015, asrın liderimiz “bu seçimi adeta milat olarak görüyorum” dedi, aralık, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz 2016, asrın liderimiz “15 Temmuz'da yaşananlar milletimiz için milat kabul edilmeli” dedi, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart 2017, asrın liderimiz “bu referandum güçlü Türkiye için milat olacak” dedi, nisan 2017, asrın liderimiz “bu referandumun güçlü Türkiye için milat olduğuna inanıyorum” dedi, mayıs 2017, asrın liderimiz “ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil, ABD ziyaretimi Türkiye için milat olarak görüyorum” dedi, haziran 2017, asrın liderimiz bayram namazı çıkışında cami kapısında konuştu, “dini bayram olarak çok önemsediğimiz bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır” dedi, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan 2018, asrın liderimiz “önümüzdeki seçim eski Türkiye alışkanlıklarının tasfiyesinde milat olacak” dedi, mayıs, haziran 2018, asrın liderimiz “bu seçim milletimiz için milat olacak” dedi, temmuz, ağustos 2018, asrın liderimiz “bu dönem Türkiye'nin erdem, irade ve cesaretle şahlanışının miladı olacak” dedi, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak 2019, asrın liderimiz “2019 yılı adeta milat olacak” dedi, şubat, mart, nisan, mayıs 2019, asrın liderimiz “sayın Trump'la telefonda görüşmemizi Türkiye için milat olarak görüyorum” dedi, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan 2020, asrın liderimiz “Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz Türkiye için milat olacak” dedi, mayıs, haziran, temmuz, ağustos 2020, asrın liderimiz “partimizin kongresini ülkemiz için yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı olarak görüyorum” dedi, eylül, ekim, kasım, aralık, ocak 2021, asrın liderimiz “bu yıl inanıyorum ki, hepimiz için yeni bir milat olacak” dedi, şubat, mart 2021, asrın liderimiz “insan hakları eylem planımız Türkiye için milat olma özelliği taşıyor” dedi, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim 2021, asrın liderimiz “Afrika temaslarımız gelecek kuşaklar için milat olma özelliği taşıyor” dedi, kasım 2021, asrın liderimiz “bu yıl Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışının miladı olacak” dedi, aralık, ocak 2022, asrın liderimiz “inşallah önce 2023 seçimleri, ardından 2024 mahalli idareler seçimleri, milli onur ve haysiyetlerini kaybedenlerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacak” dedi, şubat, mart 2022, asrın liderimiz “inanıyorum ki 2023 yılı milat olacak, Allah'ın izniyle 2023'ü atlatırsak ekonomi dahil, bizi kimse tutamaz” dedi, milat ola ola asrın liderimiz 68 yaşına geldi.

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Siz bu 20 yılda kaç yaşından kaç yaşına geldiniz bilmiyorum ama, sıkboğaz etmeyin lütfen, 2023 bilemedin 2033'te milat olacak gari, eeen fazla 2043 yani.