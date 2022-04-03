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Bolluk bereket

Ucuz ekmek kuyruğu.

Ucuz kıyma kuyruğu.

Ucuz pirinç kuyruğu.

Askıda pideyle iftar.

Çıkma sebzeyle sahur.

Ayçiçek yağı bardakla.

Şeker kotayla.

Boş baklava.

Maydanoz on lira.

Güya bolluk bereket ayıdır ama, hayatımızın en kötü ramazanını yaşıyoruz.

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Camide miting yaptılar.

Mihrapta seçim konuşması yaptılar.

Ramazan ayında mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.

Hazreti Muhammed'e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardılar.

Kabe'de parti tezahüratı yaptırdılar.

Belediye binasının önüne Kabe maketi kurdular, maket Kabe'yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.

Asrın liderimize “hoşgeldin Allah'ın elçisi” diye seslendiler.

Asrın liderimizi “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi” ilan ettiler.

Asrın liderimize dokunmanın “ibadet” olduğunu söylediler.

Asrın liderimiz için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerektiğini söylediler.

Allahu tealanın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider dediler.

Peygamberimize saygı için okunan salavat'ı asrın liderimize monte ettiler, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye okudular.

Akp mitingine katılmanın farz-ı ayn hükmünde olduğunu, yani, dinimizin kesin emirlerinden olduğunu söylediler.

İslami kaideye göre Akp'ye oy vermek İslam'ın gereğidir dediler.

Kabe şeklinde pasta yaptılar.

Kuran'ı Kerim şeklinde pasta yaptılar.

Akp'ye oy vermeyenleri Allah çarpar dediler.

Şehit cenazesinde musalla başında oy istediler.

Miting kürsüsüne Kuran-ı Kerim'le çıktılar.

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İnsanlarımızın dini duygularını sömürmek için akla hayale gelmeyen şeyler yaptılar… Minare hoparlöründen dombıra bile çaldılar.

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Netice?

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Ramazanı bizden daha mutsuz geçiren ülke var mı İslam aleminde?

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18 yaşındakiler karamsar.

78 yaşındakiler endişeli.

Bir yanda çaresizlik.

Beri yanda sahipsizlik hissi.

Mazota zam.

Doğalgaza.

Elektriğe.

Mutfak tüpüne.

Tayyip Erdoğan dahil, ramazan sevincini yaşayabilen, bayramı coşkuyla bekleyebilen bir kişi kaldı mı Türkiye'de?