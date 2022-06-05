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Enflasyon suçtur

Enflasyon arttığında sadece benzin fiyatı artmıyor, cinayet de artıyor.

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Türkiye'deki yüzde 160 enflasyon mesela, cinayet oranının yüzde 320 artacağına işaret ediyor.

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Nasıl yani derseniz?

Amerikalı biliminsanları 65 farklı ülkenin 50 yıllık suç istatistikleri üzerinden araştırma yaptı, International Criminal Justice Review dergisinde rapor halinde yayınladı.

Enflasyon yüzde 1 arttığında, cinayet oranı yüzde 2 artıyor.

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Enflasyon arttığında sadece domates fiyatı artmıyor, fuhuş da artıyor.

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Gübreye zam yapıldığında, sadece köylerdeki tarımsal üretim maliyeti artmıyor, şehirlerdeki hırsızlık da artıyor.

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Elektrik faturasıyla uyuşturucu arasında doğrudan ilişki var.

Doğalgaz faturası ne kadar artarsa, hap kullanımı o kadar artıyor.

Hepimiz bu ülkede doğduk büyüdük…

Ömrünüz boyunca bu kadar çok kokainci gördünüz mü?

İşte o gördüğümüz aslında yüzde 160'lık enflasyondur.

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Dolar yükseldiğinde, halkın alım gücü azalmakla kalmıyor, halka uyuşturucu satım gücü artıyor.

Paramızın değeri düştüğünde, ödemeyi çocuklarımızın canıyla yapıyoruz.

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Askıda ekmek, çıkma sebze, boş baklava, bayat simit, dünkü poğaça, ucuz kıyma kuyruğu, o memlekette tacizin, tecavüzün, cinsel istismarın patladığının göstergesidir, birebir yansımasıdır.

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Çünkü…

Faiz sebep, enflasyon netice değildir.

Ama bilimsel olarak, enflasyon sebep, suç neticedir.

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Üstelik -yine o bilimsel raporda görüyoruz ki- suçun sebebi enflasyondur ama, ekonomik değildir, politiktir.

Ekonomik koşullar bozulunca, hükümete güven azalıyor, hükümete güven azaldıkça, hukuk kurallarına riayet de azalıyor.

Yani aslında, ekonominin kontrolünü kaybeden hükümet, aslında suç eğilimleri üzerindeki sosyal kontrolünü de kaybediyor.

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Şimdi herkes sıkı dursun lütfen…

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Geçen yıl, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 82'ydi.

Küresel Suç Endeksi'nde dünyada 12'nci sıradaydık.

İran, Afganistan, Irak'la aynı seviyedeydik.

Dünya suç puanı sıralamasında Suriye'den kötü durumdaydık.

Pakistan, Panama bizden iyi durumdaydı.

Sudan, Tanzanya, Uganda gibi Afrika ülkeleri bizden güvenliydi.

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Geçen yıl, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 82'ydi.

Küresel Suç Endeksi'nde Avrupa birincisiydik.

Hatta açık ara birinci olmayı boşver, Türkiye'nin suç puanı, Avrupa ülkelerinin tamamının toplamından daha yüksekti.

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E, bu yıl enflasyon şimdilik yüzde 160'ı geçti.

Dünya suç endeksindeki yerimizi varın siz hesap edin gari!