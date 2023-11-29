2023’te neler oldu? Reuters çarpıcı fotoğraflarla özetledi

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan Reuters, 2023'ü birbirinden çarpıcı fotoğraflarla özetledi. İşte 2023'e damga vuran o anlar...

Sozcu.com.tr

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2024 için geri sayım başlarken 2023’ün ‘Z raporu’ da ortaya çıkıyor.

Depremler, savaşlar, yangınlar bu yıl hafızalarımızda derin izler bırakırken Reuters da bu anları birbirinden etkileyici karelerle özetliyor.

Londra merkezli köklü haber ajansı, 2023’te dünyada neler olduğunu işte bu fotoğraflarla hatırlattı:

‘PAPA’YA VEDA…

2022’nin son gününde Eski Papa Benedict hayatını kaybetti.



2013 yılında Katolik kilisesinde 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olan 16. Benedikt, 95 yaşında hayata veda etti.

BOLİVYA’DA ORTALIK KARIŞTI

Santa Cruz valisi ve sağcı muhalefet lideri Luis Fernando Camacho’nun 2019’daki darbe iddiası nedeniyle tutuklanmasının ardından Santa Cruz de la Sierra’da devam eden protestolar devam ederken çevik kuvvet polisi göstericilerle çatıştı.

CASUS BALON KRİZİ

2023’ün unutulmaz olaylarından biri de günlerce süren casus balon kriziydi. Sonunda Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, yetkililerinin istihbarat amaçlı olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun ülkeye ait olduğunu kabul etti.

Şüpheli Çin casus balonu, 4 Şubat 2023’te ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki Surfside Beach sahilinde vurulduktan sonra okyanusa doğru sürüklendi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ DERİN YARALAR BIRAKTI

6 Şubat’ta yaşanan depremler Türkiye’yi acı içinde bırakırken, uluslararası kamuoyunda da geniş yer aldı. Reuters, 2023’ü özetlerken deprem görüntülerine de genişçe yer verdi.

KRİPTO PARA BORSASINDA KRİZ

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, eski CEO'nun da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddia edilen dava, 2023’ün en çarpıcı olaylarından biriydi.

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan, kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, 30 Mart 2023’te ABD’nin New York City kentindeki Manhattan Federal Mahkemesi’nin önünde.

SONUNDA TACI TAKTI

Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra Charles’ın taç giyme töreni kutlamalarla gerçekleşti. Britanya Kralı Charles, 6 Mayıs 2023’te Londra, Britanya’daki taç giyme töreninin ardından Buckingham Sarayı’nın balkonunda el sallarken…

Ülkede 70 yıl sonra yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyan seremoni, 1300'lü yıllarda hazırlandığı düşünülen Kraliyet Kitabı’ndaki detayların yerine getirildiği bir tören oldu.

ORMAN YANGINLARI TÜM ŞEHRİ ETKİLEDİ

Hiç şüphesiz bu yıl yaşanan orman yangınları uzun süre unutulmayacak.

Kanada’da yaşanan orman yangınlarından kaynaklanan pus ve duman New York’u da etkiledi. Şehrin silueti dumanlardan etkilenirken, insanlar koruyucu maskeler taktı. (7 Haziran 2023)

FRANSA’DA PROTESTOLAR

Fransız çevik kuvvet polisleri, 2 Temmuz’da Fransa’nın Paris kentinde, Nanterre’de bir Fransız polis memuru tarafından öldürülen 17 yaşındaki Nahel’in ölümünün ardından başlayan protestolar hızla büyüdü.



Polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

BU DEFA DA İSVİÇRE…

Orman yangınları bu yıl sık sık dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili oldu. İsviçre’nin Valais kantonunda başlayan orman yangını…

TRUMP’IN SABIKA FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020'deki seçim sonuçlarını bozma çabalarıyla ilgili 13 ağır suçla karşı karşıya kalan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı, sosyal medyada büyük ses getirdi ve esprili paylaşımlara konu oldu.

FAS’TA DEPREM

Dünya bu def da Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde halkı sokağa dökülürken yüzlerce kişi de hayatını kaybetti.

UKRAYNA – RUSYA SAVAŞI’NIN YIKICI ETKİSİ

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik bu yıl da devam etti, savaşın yıkıcı etkisi ise böyle yansıdı…

DÜĞÜNDE DEHŞET

Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşam düzenlenen düğünde çıkan yangında 113 kişi yaşamını yitirdi, en az 150 davetli de yaralı olarak kurtarıldı.

İSRAİL’DE ŞOK ETKİSİ YARATAN SALDIRILAR

Depremler, yangınlar ve protestolar devam ederken yeni bir savaş daha ortaya çıktı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar, İsrail’de şok etkisi yaratırken, Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürdü.

O zamandan beri savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmanın ortasında, İsrail’den Kıbrıs’a doğru yola çıkan Ortodoks Yahudiler, ABD vatandaşları ve onların yakın aile üyeleri için bir gemiye binmeden önce eşyalarını taşıyor. (16 Ekim, 2023)

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