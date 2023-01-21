30 yıllık firarın ardından yakalanan mafya elebaşının evleri aranıyor

İtalya'da yaklaşık 30 yıldır firarda olan ve 16 Ocak günü yakalanan mafya elebaşı Matteo Messina Denaro'nun son yıllarda kullandığı ev ve depolarda aramalar yapılırken kendisine yardımcı olanların sorgusu sürüyor.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri yaptıkları aramalarla, Denaro’nun 30 yıl kaçmasını sağlayan yapı ve bir şekilde mafya örgütlenmesi içinde yönettiği operasyonlar üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Güvenlik güçleri, Denaro’nun yakalanmadan önce yaşadığı Campobello Di Mazzara kasabasında kullandığı 3 adreste arama yaptı.

İtalyan jandarmasının, ilk arama yaptığı yerin, Denaro’nun son dönemde ev olarak kullandığı yer olduğu belirtilirken burada kişisel günlüğüne, not defterine, katalogladığı bazı belgeler ile şifre olduğu düşünülen numaralara ve bazı telefon numaralarına ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu notlarda, Denaro’nun kızı Lorenza Alagna ile görüşememesinden yakındığı ifade edildi.

EVİNİN SALONUNDA “BABA” FİLMİNİN AFİŞİ ASILI

İtalyan basınına göre, Denaro’nun evindeki aramalarda rastlanan en ilginç durum ise güvenlik güçlerinin evin salonunda yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın yaptığı ünlü “Baba” filminin bir posterini bulması oldu.

Diğer yandan, Denaro’yu yakalandığı gün kendisini kliniğe getiren şoför, tedavisini yapan doktorlar ve yakalandığı sırada kimliğini kullandığı Andrea Bonafede’nin sorgusunun sürdüğü basına yansıdı.

Uzun yıllardır aranan 60 yaşındaki mafya elebaşı Matteo Messina Denaro, 16 Ocak Pazartesi sabahı tedavisi için gittiği Palermo’daki özel bir klinikte güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı.

İşlediği ve azmettirdiği pek çok cinayet sebebiyle hakkında kesinleşmiş çok sayıda mahkumiyet kararı bulunan Denaro, mafya ile mücadele eden yargıçlar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun öldürüldüğü 1992 bombalı saldırılarının yanı sıra 1993’te yine mafyanın gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma’daki saldırılarının sorumluları arasında gösteriliyor. (AA)