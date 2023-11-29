43 yıl sonra gerçekleşmesi bekleniyor… Baba Vanga’nın korkunç kehaneti

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın kehanetleri yeniden gündemde. Efsanevi ismin gelecek görülerinde savaşlar, suikast ve ekonomik krizler başrolde.

Sozcu.com.tr

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12 yaşında bir kum fırtınası sonrası kör olan ancak bu kaybıyla beraber gelecekle ilgili sesler duymaya başlayan Baba Vanga efsanesinin yankıları hâlâ sürüyor.

Balkanların Nostradamus’u, 11 Ağustos 1996 tarihinde hayatını kaybetse de sözlerini yorumlayan uzmanlar ünlü kâhinin gelecek görülerini paylaşmaya devam ediyor.

Uzmanlar, 2023’ün sonuna gelmişken ünlü medyumun en korkunç tahminlerini yeniden gündeme getiriyor. Baba Vanga’nın 2024 ile ilgili görülerinden dünyanın bir suikaste ve mali krize sahne olacağı en dikkat çekenler arasında.

1911 doğumlu kâhin, 2043’te de Avrupa’nın çoğunluğunun Müslüman olacağını ve 2066 yılında da ABD’nin, İtalya’nın başkenti Roma’yı kuşatacağını iddia etmişti.

Ancak Baba Vanga’nın korkunç kehanetleri bunlarla da sınırlı değil. Balkanların Nostradamus’u, ABD’nin yoluna çıkan her şeyi dondurabilecek yıkıcı bir silah kullanacağını söyleyerek dikkat çekiyor.

Vanga'nın tahminlerinin kesinliği oldukça tartışılıyor, hatta bazıları Vanga'nın böyle kehanetleri olmadığını, çeşitli yorumlarla bu kehanetlerin ortaya çıktığını belirtiyor olsa da dünyanın yok olacağını söylediği 5079’a kadar devam eden tahminleri var.

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