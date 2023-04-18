ABD basınından tartışma yaratacak haber: Suçluların gözü Türk vatandaşlığında

ABD merkezli Vice News sitesi “Gangsterler yakalanmaktan kaçmak için yeni bir yol buldu: Türk olmak” başlıklı haberinde, giderek artan sayıda uyuşturucu kaçakçısının “Türkiye’den vatandaşlık satın alarak” yargılanmaktan kaçtığını yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin yatırım yapanlara ve ülkede mülk satın alanlara vatandaşlık vermesinin uluslararası suç çetelerinin yargılanmaktan kaçmasını sağladığı iddiası dünya basınında gündem oldu.

ABD merkezli Vice News, “Gangsterler yakalanmaktan kaçmak için yeni bir yol buldu: Türk olmak” başlıklı haberinde, sonradan Türk vatandaşı olan kaçakların sayısının hızla arttığına dikkat çekti. Haber sitesine konuşan Avrupalı yetkililer de, diğer ülkelerde yargılanmaktan kaçınmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının Türkiye'nin vatandaşlık yasasını kullanmasından ve Türkiye'nin yeni vatandaş olanların iadesini reddetmesinden dolayı endişeli olduklarını bildirdi.

BARON, TÜRKİYE’DE YAKALANMIŞTI

Haberde, Interpol tarafından aranan ve geçen sene Marmaris'te yakalanan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid’in de yatırım yapanlara özel programla 2020'de Türk vatandaşı olduğu hatırlatıldı. İsveç'te uyuşturucu bağlantılı suçlar nedeniyle aranan ‘Baron’ lakaplı Majid'in bu ülkeye iadesi Türkiye tarafından reddedilmişti.

Politico'ya konuşan İsveçli Savcı Henrik Söderman, “Türk makamları, Rawa Majid'in Türk vatandaşı olması nedeniyle iadenin imkansız olduğunu söyledi” derken Vice News'e konuşan Avrupalı yetkililer de Türk vatandaşlığıyla ilgili sorunun bu vakanın ötesine geçtiğini belirtti. Kaynaklar, giderek artan sayıda uyuşturucu kaçakçısının Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oturum izni almaya çalıştığını aktardı.

YARIM MİLYON DOLARI OLANA VATANDAŞLIK…

Belçikalı bir yetkili, “BAE, özellikle de Dubai, kartel üyelerine oturma izni veren ve iade sürecini yanıtlamayan yerler olarak tanınıyor ama yarım milyon doları olan herkese gerçekten vatandaşlık veren Türkiye başka bir mesele” diye konuştu. İsmini vermeyen yetkili, “Sadece Hollanda ve Belçika arasında Türk pasaportu kullanan bir düzine kaçak olabilir” ifadelerini kullandı.

Hollandalı bir yetkili ise, ülkenin en çok aranan suçlular listesinde yer alan ve başına 200 bin euro ödül konan uyuşturucu kaçakçısı Jos Leijdekkers'in de Türk pasaportu kullandığını ifade ederek “Türk anayasasına göre yargılanmak üzere yurt dışına gönderilemiyor” dedi. Yetkili, “Dubai ve Türkiye arasındaki özel uçakları denetlemek kolay değil. Her iki ülkede de mülkleri olan Leijdekkers, tutuklanma korkusu olmadan iki ülke arasında gidip geliyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın, yakalandığı villadan çıkanlar hayrete düşürdü

İlginizi Çekebilir İstanbul'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi