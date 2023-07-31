ABD Başkanı Joe Biden halkın arasında plajda tatil yaptı

ABD'nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden ile Delaware'deki bir plajda deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Birkaç hafta önce Delaware’de tatil yapan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, dün yine halk plajında görüntülendi…

Okyanus kıyısındaki Delaware’deki Rehoboth Beach isimli plajı tercih eden Biden, plajda yürüyüş yapanlara aldırış etmeden kitabını okudu ve güneş, kum ve denizin tadını çıkardı.

Çok sayıda lokanta, mağaza, otel ve eğlence parkının bulunduğu ve yaz aylarında ücretsiz konserlerin düzenlendiği Rehoboth Beach’te Biden şort mayosu, tişörtü, şapkası ile oturdu.

D vitamini almak için bir an üzerindekileri çıkaran Biden plaj sandalyesinde kitap okuyup dinlenirken görüntülendi.

First Lady Jill Biden da kitap okurken, diğer aile üyeleri ise bu defa onlara eşlik etmedi.

Biden’ın plajın olduğu bölge olan North Shores’ta bir evi bulunuyor. Biden çifti sık sık bölgeye giderek tatil yapıyor. Biden çiftinin yanlarına özel soğutuculu bir çanta aldığı görülürken, ABD Başkanı da sık sık plastik şişeden su içti.

Plaja giderken fotoğrafları çekilen Biden’ın Browseabout Books isimli bir kitapçının poşetini taşıdığı da görüldü.

2.7 MİLYON DOLARLIK EVİ VAR

ABD Başkanı Biden’ın Delaware North Shores’ta 2.7 milyon dolar değerinde bir evi bulunuyor. Cape Henlopen Eyalet Parkı manzaralı ve özel yüzme havuzunun olduğu evi ise Rehoboth Beach’e yakın bir mesafede. Bu bölge, Washington’tan yaklaşık 2 saat uzaklıktaki bir tatil bölgesi olarak biliniyor.

Ünlü aktörler Richard Gere ve Denzel Washington’ın yanı sıra spor dünyasının da tanınan simaları sık sık bu bölgede tatil yaparken görüntüleniyor. Biden, bu sahil kasabasında tatil yapan ilk ABD Başkanı olarak da kayıtlara geçti.

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