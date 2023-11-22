ABD-Kanada sınırında patlama

ABD ile Kanada'yı birbirine bağlayan köprüden geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrasında ABD - Kanada arasında bazı sınırlar kapatıldı.

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Kanada'dan ABD'ye geçiş yapan araç, Niagara Nehri üzerinde bulunan Rainbow Köprüsü’nde patladı.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü’ndeki geçişin ve Kanada’nın Ontario eyaletini ABD’nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçiş kapatıldı. Bölgedeki yerel hükümete ait tüm ofisler de tahliye edilip kapatıldı.

ARAÇTAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturmanın devam ettiğini açıklarken ABD basını, patlayıcı bulunan araçtaki iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir sınır görevlisinin de yaralandığını duyurdu.

“DURUM CİDDİ”

Patlamayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bilgi verildiği aktarıldı.



Kanada hükümeti, patlamayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada durumun “çok ciddi” olduğunu belirtti.

İki ülke arasında temaslar devam ederken Kanada sınırlarındaki güvenliği artırdı.

“TERÖR SALDIRISI” İHTİMALİ

Fox News, patlamanın bir terör saldırısı olabileceği ihtimalini paylaştı. ABD'li kanal, bu olasılığın ismini paylaşmadığı bir yetkili tarafından söylendiğini ifade etti.

