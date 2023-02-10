ABD medyası özel görüntüleme teknolojisiyle Kahramanmaraş’taki yıkımı gözler önüne serdi
Türkiye 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken, ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, özel görüntüleme teknolojileri ile bölgede muhabirlerden gelen fotoğrafları birleştirerek, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki yıkımı gözler önüne serdi.
Merkezi Kahramanmaraş olan şiddetli depremler Türkiye’yi yasa boğarken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, dikkat çekici bir foto-analiz yayınladı… ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olarak bilinen NY Times, uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarla özel uydu görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntüleri karşı karşıya getirdi.
“Deprem Türkiye’deki bir şehrin kalbinde nereleri yok etti” başlığıyla paylaşılan analizde, “Yıkılmış binalar, toz ve beton içindeki caddeler, bir futbol sahasındaki çadırda sığınan aileler: 7.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş’taki felaketten gelen ilk fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor” denildi. Analizde artçıların da çok şiddetli olduğuna vurgu yapıldı.
New York Times muhabirleri ve editörleri Kahramanmaraş’ın merkezindeki yaklaşık 200 binayı tespit ederek yıkımı takip ettiklerini duyurdu. Şehrin merkezindeki yüksek binaların özellikle büyük hasar gördüğü ve şehrin dışında daha az yoğun bir yerleşimin olduğu bölgede ise yıkımın daha az olduğu belirtildi.
Haberde, “Meydana gelen deprem, 1939’da aynı bölgede yaklaşık aynı büyüklükte meydana gelen deprem gibi en şiddetli depremlerden biri. O depremde 30 binden fazla insan ölmüştü” denildi.
Haberde, “Evsiz kalan ya da korkudan evine giremeyen çok sayıda insan araçlarında ya da çadırlarda kalıyor. Bir süre önce etrafı başka yüksek binalarla çevrili bir hastane ise tek başına dimdik duruyor” gözlemi yapıldı.
“YIKILAN BİNALAR GENELDE 8-10 KATLI”
New York Times’ın haberinde, “Günlerce kurtarma ekipleri ve aile üyeleri şehir genelinde enkaz altından kendi çabalarıyla insanları çıkarmak için çalıştılar. Birçok kurtulan inşaat makinelerinin gelmesinin gecikmesinden dolayı öfkeli. Yıkılan binaların çoğu 8-10 katlı” denildi. Bu bina yüksekliğinin şehir genelinde çok yaygın olduğuna da vurgu yapıldı.