Abone Ol

ABD medyası özel görüntüleme teknolojisiyle Kahramanmaraş’taki yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken, ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, özel görüntüleme teknolojileri ile bölgede muhabirlerden gelen fotoğrafları birleştirerek, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki yıkımı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:45 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD medyası özel görüntüleme teknolojisiyle Kahramanmaraş’taki yıkımı gözler önüne serdi

Merkezi Kahramanmaraş olan şiddetli depremler Türkiye’yi yasa boğarken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, dikkat çekici bir foto-analiz yayınladı… ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olarak bilinen NY Times, uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarla özel uydu görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntüleri karşı karşıya getirdi.

New York Times’ın Kahramanmaraş’taki muhabirinin çektiği fotoğraf ile eskiden çekilmiş bir fotoğraf karşı karşıya getirildi. Fotoğrafta Clarion Oteli’nin yakınındaki binaların çöktüğü görülüyor.

“Deprem Türkiye’deki bir şehrin kalbinde nereleri yok etti” başlığıyla paylaşılan analizde, “Yıkılmış binalar, toz ve beton içindeki caddeler, bir futbol sahasındaki çadırda sığınan aileler: 7.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş’taki felaketten gelen ilk fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor” denildi.  Analizde artçıların da çok şiddetli olduğuna vurgu yapıldı.

Reuters’ın paylaştığı fotoğraf ile eski bir paylaşım karşılaştırıldı. Fotoğrafta pembe renkli bir apartman ve Kültür Park görülürken etraftaki binaların da tamamen yıkıldığı görülüyor.

New York Times muhabirleri ve editörleri Kahramanmaraş’ın merkezindeki yaklaşık 200 binayı tespit ederek yıkımı takip ettiklerini duyurdu. Şehrin merkezindeki yüksek binaların özellikle büyük hasar gördüğü ve şehrin dışında daha az yoğun bir yerleşimin olduğu bölgede ise yıkımın daha az olduğu belirtildi.

Haberde, “Meydana gelen deprem, 1939’da aynı bölgede yaklaşık aynı büyüklükte meydana gelen deprem gibi en şiddetli depremlerden biri. O depremde 30 binden fazla insan ölmüştü” denildi.

Kahramanmaraş’ın merkezindeki bir hastanenin etrafındaki bütün binaların yıkılması kameralara böyle yansıdı.

Haberde, “Evsiz kalan ya da korkudan evine giremeyen çok sayıda insan araçlarında ya da çadırlarda kalıyor. Bir süre önce etrafı başka yüksek binalarla çevrili bir hastane ise tek başına dimdik duruyor” gözlemi yapıldı.

“YIKILAN BİNALAR GENELDE 8-10 KATLI”

New York Times’ın haberinde, “Günlerce kurtarma ekipleri ve aile üyeleri şehir genelinde enkaz altından kendi çabalarıyla insanları çıkarmak için çalıştılar. Birçok kurtulan inşaat makinelerinin gelmesinin gecikmesinden dolayı öfkeli. Yıkılan binaların çoğu 8-10 katlı” denildi. Bu bina yüksekliğinin şehir genelinde çok yaygın olduğuna da vurgu yapıldı.

Makalede, “Maraş’ın merkezinde, yani yıkımın büyük çoğunluğunun yaşandığı bölgede nüfus yoğunluğu yüksekti ve genelde binaların alt katlarında mağazalar, dükkanlar ve restoranlar vardı. Türk hükümetinden gelen bilgilere göre Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen bölgelerden biri oldu” yorumuna da yer verildi.
Celal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptıİlginizi ÇekebilirCelal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptıİngiliz kurtarma ekibi direktörü: Daha önce böyle bir şey görmedimİlginizi Çekebilirİngiliz kurtarma ekibi direktörü: Daha önce böyle bir şey görmedimİngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa...İlginizi Çekebilirİngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa...ABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilirİlginizi ÇekebilirABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilirABD bu soruyu sordu: Türkiye depremi neden bu kadar ölümcül, bina yönetmeliğinin etkisi ne?İlginizi ÇekebilirABD bu soruyu sordu: Türkiye depremi neden bu kadar ölümcül, bina yönetmeliğinin etkisi ne?‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets'ın Twitter isyanıİlginizi Çekebilir‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets'ın Twitter isyanıDepremde yürekleri dağlamıştı: Kızının yanından ayrılmayan baba konuştuİlginizi ÇekebilirDepremde yürekleri dağlamıştı: Kızının yanından ayrılmayan baba konuştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam