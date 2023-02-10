ABD medyası özel görüntüleme teknolojisiyle Kahramanmaraş’taki yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken, ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, özel görüntüleme teknolojileri ile bölgede muhabirlerden gelen fotoğrafları birleştirerek, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki yıkımı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezi Kahramanmaraş olan şiddetli depremler Türkiye’yi yasa boğarken, ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, dikkat çekici bir foto-analiz yayınladı… ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olarak bilinen NY Times, uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarla özel uydu görüntüleme sistemlerinden elde edilen görüntüleri karşı karşıya getirdi.

“Deprem Türkiye’deki bir şehrin kalbinde nereleri yok etti” başlığıyla paylaşılan analizde, “Yıkılmış binalar, toz ve beton içindeki caddeler, bir futbol sahasındaki çadırda sığınan aileler: 7.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş’taki felaketten gelen ilk fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor” denildi. Analizde artçıların da çok şiddetli olduğuna vurgu yapıldı.

New York Times muhabirleri ve editörleri Kahramanmaraş’ın merkezindeki yaklaşık 200 binayı tespit ederek yıkımı takip ettiklerini duyurdu. Şehrin merkezindeki yüksek binaların özellikle büyük hasar gördüğü ve şehrin dışında daha az yoğun bir yerleşimin olduğu bölgede ise yıkımın daha az olduğu belirtildi.

Haberde, “Meydana gelen deprem, 1939’da aynı bölgede yaklaşık aynı büyüklükte meydana gelen deprem gibi en şiddetli depremlerden biri. O depremde 30 binden fazla insan ölmüştü” denildi.

Haberde, “Evsiz kalan ya da korkudan evine giremeyen çok sayıda insan araçlarında ya da çadırlarda kalıyor. Bir süre önce etrafı başka yüksek binalarla çevrili bir hastane ise tek başına dimdik duruyor” gözlemi yapıldı.

“YIKILAN BİNALAR GENELDE 8-10 KATLI”

New York Times’ın haberinde, “Günlerce kurtarma ekipleri ve aile üyeleri şehir genelinde enkaz altından kendi çabalarıyla insanları çıkarmak için çalıştılar. Birçok kurtulan inşaat makinelerinin gelmesinin gecikmesinden dolayı öfkeli. Yıkılan binaların çoğu 8-10 katlı” denildi. Bu bina yüksekliğinin şehir genelinde çok yaygın olduğuna da vurgu yapıldı.

Makalede, “Maraş’ın merkezinde, yani yıkımın büyük çoğunluğunun yaşandığı bölgede nüfus yoğunluğu yüksekti ve genelde binaların alt katlarında mağazalar, dükkanlar ve restoranlar vardı. Türk hükümetinden gelen bilgilere göre Kahramanmaraş depremden en çok etkilenen bölgelerden biri oldu” yorumuna da yer verildi.

İlginizi Çekebilir Celal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptı

İlginizi Çekebilir İngiliz kurtarma ekibi direktörü: Daha önce böyle bir şey görmedim

İlginizi Çekebilir İngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa...

İlginizi Çekebilir ABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir

İlginizi Çekebilir ABD bu soruyu sordu: Türkiye depremi neden bu kadar ölümcül, bina yönetmeliğinin etkisi ne?

İlginizi Çekebilir ‘Deprem Kahini’ Frank Hoogerbeets'ın Twitter isyanı

İlginizi Çekebilir Depremde yürekleri dağlamıştı: Kızının yanından ayrılmayan baba konuştu