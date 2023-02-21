ABD ve BM’den Hatay merkezli depremle ilgili destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, depremle ilgili desteklerinin devam edeceğini söyledi. BM de Türkiye ve Suriye'ye ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD’nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda Sullivan, “Türkiye ve Suriye’de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk” dedi. Sullivan, depremler dolayısıyla ABD’nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM’nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Guterres, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, “İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız” ifadesini kullandı. (AA)

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