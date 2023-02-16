ABD’de deprem korkusu: ‘Türkiye’dekinin aynısı olabilir’

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler, dünyanın en tehlikeli fay hatlarından birinin bulunduğu ABD’nin California eyaletindeki imar yasalarıyla ilgili tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin en önemli sismologlarından “Deprem Kadın” lakaplı Dr. Lucy Jones, California'daki San Andreas Fayı'nın bölgede Türkiye'deki kadar şiddetli bir depreme yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

California'da da şiddetli bir depremde büyük bir yıkım yaşanabileceğini kaydeden Jones, “California'da bile deprem sonrasında kullanabileceğimiz evler inşa etmiyoruz” dedi. Twitter paylaşımında Jones, “Türkiye'deki sorunların sadece onların hatası olduğu sonucunu hemen kabullenip bizim de sahip olduğumuz eksiklikleri görmek istemememiz beni öfkelendiriyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM İMAR YASALARIMIZ DA DEĞİŞMELİ’

Türkiye'deki gibi büyük bir depremde Los Angeles'taki binaların sadece yüzde 1'inin yıkılacağını ancak birçoğunun oturulamayacak kadar hasar alacağını kaydeden ABD'li sismolog, California eyaletinin imar yasalarının insanları öldürmeyecek ama inşaat maliyetlerini de düşük tutacak şekilde düzenlendiğini, bu nedenle binaların yeterince güvenilir olmadığını söyledi.

“Binayı tamamen yıkmak gerekebilir, bu finansal kayıp bir tercih. İmar yasası sadece sürünerek dışarı sağ çıkmanızı garanti ediyor” diyen Jones, yıllardır binaların olası bir depremde oluşabilecek hasara karşı daha sağlam inşa edilmesi için yetkililere çağrı yaptığını ifade etti. Ünlü bilim kadını, binaları depremden sonra da kullanabilecek sağlamlıkta inşa etmenin inşaat maliyetini sadece yüzde 1 oranında arttırdığını, ancak son beş yılda eyaletteki imar yasalarında değişiklik yapılması yönündeki iki ayrı kanun teklifinin de reddedildiğini hatırlattı.

DOĞU ANADOLU FAYI’NA BENZİYOR

Deprem uzmanları, California’daki San Andreas fay hattının, Kahramanmaraş depremlerinin meydana geldiği Doğu Anadolu fay hattına çok benzeyen “doğrultu atımlı” dikey bir fay hattı olduğuna dikkat çekiyor.

Dünyanın en tehlikeli fay hatları arasında kabul edilen San Andreas Fayı, California boyunca yaklaşık 1200 kilometre uzunluğa sahip ve yakın zamanda en az 7 büyüklüğünde bir depreme yol açması bekleniyor.

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