Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail bombardımanı altında günlerdir yardım alamayan Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kapısı nihayet açıldı, insani yardım taşıyan araçlar Gazze'ye geçti.

Sozcu.com.tr

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Dünyadan gelen tonlarca yardımın bekletildiği Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı günler sonra açıldı.

Mısır basını, gıda ve ilaç taşıyan kamyonların Gazze’ye geçişini canlı yayınladı.

Hamas’a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) “temel insani yardımlarının” Mısır sınırından Gazze’ye girdiği belirtildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Refah sınırının Gazze’de mahsur kalan yabancıların çıkabilmesi için açılacağını duyurmuştu. Açıklamada, “Refah geçişinin sabah saat 10’da açılacağına dair bilgi aldık. Yabancı vatandaşların Gazze’den çıkışı için sınırın ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz” denilmişti.

GAZZELİLER EN TEMEL MALZEMELERDEN YOKSUN

Gazze'de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 4 bini aşarken bölgede İsrail kontrolü altında olmayan tek geçiş noktası Refah'ta yardımlar günlerdir bekliyor. BM yetkilileri yardımların geçişi için görüşmelerin hızlandırıldığını duyurmuştu.

Gazze'de bombardıman altında yaşayan 2 milyonu aşkın kişi, savaş dışında da dışarıdan gelen yardımlarla hayatını sürdürüyor. 15 gündür bombalanan bölgede ölüm kalım savaşı veren halk, su ve yiyecek dahil en temel malzemelere ulaşamıyor.

Gazze'ye tam abluka uygulayan İsrail, daha önce bölgeye yardım geçişine itiraz etmişti.

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