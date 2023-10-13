AB’den Türkiye çıkışı: Hamas’ı mı destekleyecekler?

Filistin ve İsrail arasında patlak veren savaşta arabuluculuk sinyali veren Türkiye'nin tavrı AB'de eleştirilere konu oluyor. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'nin dış politikada tarafını seçmesi gerektiğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili konuşmasında Türkiye’nin dış politikasını eleştirdi.

Delphi Ekonomi Forumu’nun düzenlediği 2’nci Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Konferansı’nda konuşan Yunan siyasetçi, Türkiye’nin uluslararası jeopolitika alanında tarafını seçmesi gerektiğini söyledi.

“Cumartesi günü hepimiz Hamas’ın İsrail devletine ve masum insanlara karşı başlattığı çok cepheli terör saldırısı haberine uyandık. İlk andan beri 27 AB ülkesi hep beraber İsrail’in kendini koruma hakkını savunuyor ve terör saldırısını kınıyor. Yüksek sesle terörün bahanesi olamayacağını söylüyoruz” diyen Schinas, Türkiye’nin bölgesel politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Türkiye tarafını seçmeli. AB, NATO ve onların değerlerinin yanında mı olacak? Yoksa Rusya, İran, Hamas ve Hizbullah’ı mı destekleyecekler? Tarihin hangi tarafında yer almak istediklerine karar versinler. Bu konuda net bir yanıtları olmalı.”

Türkiye’yi Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmadığı için de eleştiren AB yetkilisi, buna karşın Ankara’nın göçle mücadelede önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

NATO’DA TÜRKİYE’NİN HAMAS İTİRAZI

ABD ve Avrupa ülkeleri son gerilimde İsrail’e büyük destek verirken, Türkiye’nin denge politikası izlemesi gündem olmuştu. İngiliz haber ajansı Reuters’ın dünkü haberinde, NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye’nin, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının “terör eylemi” olarak kınanmasına karşı çıkarak muhalif bir duruş sergilediği öne sürülmüştü.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmanın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, İsrail’e yönelik baskının yanı sıra Gazze’deki sivil ölümlere de tepki göstererek “İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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