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AB’den vize krizi açıklaması: Türkiye’ye özgü bir durum değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr
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AB’den vize krizi açıklaması: Türkiye’ye özgü bir durum değil

Hipper, günlük basın toplantısında Türkiye’den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Hipper, “Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil” dedi.

Hipper diğer yandan Covid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek “Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye’ye özgü bir durum değil” diye konuştu.

“DEĞERLENDİRMELER BİREYSEL BAZDA YAPILIYOR”

AB’nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye’deki misyonlar üzerinden 2022’de yapılan Schengen vizesi başvurularından yüzde 15’i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

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