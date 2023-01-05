AFP’den Türkiye’deki seçimlerle ilgili çarpıcı yorum: Daha iyi bir zamanlama olamaz ama…

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'deki seçimler için kapsamlı bir analiz yayınladı. Makalede, seçim zamanının "Altılı Masa" için ideal bir zamanda olduğu belirtilirken buna rağmen muhalefetin dağınık bir görüntü sergilediği de aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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2023 yılında bütün Dünya’nın yakından izleyeceği Türkiye’deki seçimler ile ilgili analizler ve yorumlar gelmeye devam ediyor…

Birçok batı merkezli medya kuruluşu ve uzman seçimlerle ilgili öngörülerini ve beklentilerini aktarırken son analiz de Fransa’dan geldi. Fransa merkezli haber ajansı AFP seçim ile ilgili kapsamlı bir analiz yazarak hem muhalefeti hem de Erdoğan’ın son dönemdeki hamlelerini değerlendirdi.

“Kavga etmek Türkiye’de muhalefetin Erdoğan karşısında birleşmesini engelliyor” başlığıyla verilen analizde, “Son dönemde elde edilen kazanımlara rağmen 6 muhalefet liderinin başındaki isimler Erdoğan’ın görece zayıflığından faydalanamıyor” denildi.

“MUHALEFET İÇİN DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ”

AFP’de yayınlanan analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını sonlandırmak için Türkiye’nin parçalanmış muhalefeti adına Haziran ayında yapılacak seçimlerden daha iyi bir zaman olamaz. Enflasyon yükseldi, Erdoğan’a destek düştü ve AKP’nin yargıya yön vermesine öfke artıyor. Fakat altı muhalefet partisi 68 yaşındaki Erdoğan’ın karşısına çıkacak adaydan izlenecek stratejiye kadar birçok konuda karar vermede zamanı kaçırıyor” ifadesi kullanıldı.

AFP’ye konuşan Batılı bir diplomat da bu durumdan rahatsızlık duyulduğunu söyledi. AFP’ye konuşan ve ismini açıklamayan Batılı diplomat, “Türkiye’de muhalefet hiç organizeymiş gibi görünmüyor. Programları ne?” dedi.

ERDOĞAN’IN KAZANAN FORMÜLÜ

AFP’nin haberinde Erdoğan’ın başarılı olmuş formülünün Türkiye’deki farklı toplumları bir araya getirmesi olduğu belirtildi. Makalede, “Erdoğan’ın başarı formülü seküler ya da dindar, Türk ya da Kürt, liberal ya da milliyetçileri sandıkta bir araya getirmesiydi. Güçlü ekonomi ilk 10 yılda buna katkı sağladı” ifadesi yer aldı.

Muhalefetin 2019’daki yerel seçimlerde bir araya gelerek İstanbul ve Ankara’yı kazanmasından sonra benzer bir senaryonun oluşabileceği belirtilirken, “Muhalefet o seçimde Türkiye’nin üç büyük kenti İstanbul, Ankara ve İzmir’den zaferle ayrıldı ve Erdoğan’ın siyasi olarak yenilmez gibi görünen aurasını kırdı. Bunu tekrar yapmayı umut ediyorlar” denildi.

AFP’nin haberinde, “Erdoğan’ın seçimi Nisan sonu ya da Mayıs başına çekme ihtimali konuşuluyor ve eğer bu olursa bu durumda muhalefetin hazırlanmak için daha da az zamanı kalacak” yorumu yapıldı.

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