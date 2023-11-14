Almanya duyurdu: AB, Ukrayna’ya verdiği sözü tutamayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya verdiği sözü tutamayacağını bildirdi.

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış da Rusya'nın Ukrayna’nın altyapısına yönelik saldırıların aratacağını varsaydıklarını bildirdi.

Bakan, bu nedenden dolayı Kiev'in hava savunmasının güçlendirilmesi ve altyapının korunması gerektiğini belirterek, Ukrayna’ya desteği sürdüreceklerini ifade etti.

“ALMANYA, UKRAYNA'YA DESTEKTE İKİNCİ”

Almanya’nın birkaç hafta önce Ukrayna’yı desteklemek için 1 milyar euroluk paket açıkladığını anımsatan Pistorius, Almanya’nın ABD’den sonra Ukrayna’ya en fazla destek veren ülke olduğunu aktardı.

Pistorius, şimdiye kadar 8 binin üzerinde Ukraynalı askerin Almanya’da eğitim gördüğünü, bu sayının yılsonuna kadar yaklaşık 10 bine çıkacağını ümit ettiğini söyledi.

1 MİLYON TOP MERMİSİ SÖZÜ

AB’nin Ukrayna’ya 1 milyon top mermisi sağlayacağı sözünü verdiğinin hatırlatılması üzerine de Pistorius, “1 milyona ulaşılmayacak. Bunu varsaymamız gerekiyor” dedi.

“MAALESEF UYARANLAR HAKLI ÇIKTI”

Pistoris, kendisinin Ukrayna’ya 1 milyon top mermisi sağlanma sözü vermediğini vurgulayarak, “Burada, ‘dikkatli olun, 1 milyon kararını almak kolay, para da var, ancak üretim de olması lazım' diyenler oldu. Maalesef uyarıcı sesler haklı çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pistorius, buradaki sorunun üretim kapasitesi olduğunu belirterek, üretimin artırılması ve hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

AB’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da birliğin 12 ay içinde Ukrayna’ya 1 milyon top mermisi sağlama hedefini gerçekleştiremeyebileceğini söyledi.

Borrell, “Belki de Mart 2024 itibarıyla 1 milyon mermiye sahip olmayacağız.” dedi.

Borrell, AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton’un AB’nin bunu sağlayacak kapasiteye sahip olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine “Breton’un AB sanayisinin yılda 1 milyonluk üretim yapabileceğini söylemesi gelecek marta kadar 1 milyon mermiye sahip olmuş olacağımız anlamına gelmiyor” diye konuştu.

MART AYINDA ANLAŞMIŞLARDI

AB, mart ayında Ukrayna’ya 12 ay içinde 1 milyon top mermisi sağlanması konusuna anlaşmıştı.

Bugün NATO ve AB, sahada durumun zor olduğu Ukrayna’ya silah ve mühimmat desteğinin artırılması gerektiği mesajını vermişti. (AA)